De olympische droom van de volleybalsters spat uiteen

Nederland werd zaterdag in een vol Omnisport uitgeschakeld door Duitsland, dat rond Oud en Nieuw in drie oefenduels nog werd verslagen. Maar dat geslaagde drieluik was geen voorbode van een positief resultaat tegen de Duitse vrouwen die zondag tegen de winnaar van het duel Polen-Turkije strijden om het ene olympische ticket dat er in Apeldoorn te verdienen is.

De teleurstelling na de 3-0 nederlaag ( 27-25, 25-23, 25-22) droop van de gezichten van de Nederlandse speelsters af. Na de Spelen van Rio in 2016 hadden zij met elkaar de afspraak gemaakt om in Tokio voor een medaille te gaan. Die droom spatte zaterdag uiteen en die klap kwam hard aan. Anne Buijs zei na afloop dat ze van verdriet zelfs pijn in haar hart voelde.

Geen aanlokkelijk vooruitzicht

De meeste teamgenoten van Buijs lieten zich in gelijke bewoordingen uit. Op de vraag ‘hoe nu verder’ haalden zij de schouders op. Veel van de ‘Lange Meiden’ zijn al jaren bij elkaar en het is de vraag of zij zich nog langer alle opofferingen willen getroosten nu het olympisch perspectief is verdwenen. Het wereldkampioenschap van 2022 in eigen land lijkt voor hen nu lichtjaren weg.

Het is, zeker voor de oudere speelsters in de huidige selectie, niet bepaald een aanlokkelijk vooruitzicht om de komende maanden een gewilde sparringpartner te worden voor de twaalf landen die straks wel in de Ariaka Arena in Tokio actief zijn. Net zoals de Volleybal Nations League, die op 15 mei van start gaat en wedstrijden over de hele aardbol omvat.

Reddende engel

De Nederlandse volleybalbond had alle voorwaarden geschapen om de kansen van Nederland op het bereiken van Tokio te vergroten. Er was 1,2 miljoen euro op tafel gelegd om het kwalificatietoernooi van Nederland te halen. En technisch-directeur Joop Alberda had de Italiaanse topcoach Capara bereid gevonden het traject te leiden.

De tijd was kort, Caprara had op 28 december pas alle speelsters bij elkaar. Met het terughalen van Floortje Meijners, die om allerlei redenen sinds 2007 niet meer voor de nationale ploeg was uitgekomen, leek de reddende engel voor het team na ontluisterende nederlagen op het eerste olympische kwalificatietoernooi tegen Italië en op het EK tegen Turkije. Die verliespartijen leidden het ontslag van bondscoach Jamie Morrison in.

Ultrakort dienstverband

Alberda kon zo vlak na de dreun tegen Duitsland weinig over de (nabije) toekomst van de ploeg zeggen. Hij gunde de speelsters eerst een tijd van rust om het verdriet te verwerken en tot bezinning te komen.Hij achtte de kans wel miniem dat alle speelsters die de afgelopen week in Apeldoorn actief waren nog international zouden zijn op het wereldkampioenschap van 2020 in Nederland.

Wel ging de technisch-directeur op korte termijn rond de tafel met Caprara, zijn generatiegenoot die er dus niet in slaagde Nederland naar de Spelen te loodsen. Het contract met de Italiaan liep na de nederlaag tegen Duitsland af, maar zowel Alberda als Caprara sloten niet uit dat het ultrakorte dienstverband tussen de bond en de coach een vervolg krijgt.

