De olympiërs worden deze week al gevaccineerd, maar verdienen sporters dat privilege wel?

Gerard Dielessen, de algemeen directeur van de sportkoepel, realiseert zich dat de zaak gevoelig ligt. Hij is er al sinds de jaarwisseling over in onderhandeling met minister Van Ark (medische zorg en sport). “Wij zijn blij met de duidelijkheid”, verklaarde hij woensdag op een persconferentie, exact honderd dagen voor de start van de Olympische Spelen in Tokio. “Natuurlijk willen we niet vooraan staan. Eerst zijn de kwetsbaren aan de beurt, de ouderen en het zorgpersoneel. Maar we willen ook niet achteraan staan. Daarbij is het fijn dat we hiermee onze Japanse gastheer tegemoet kunnen komen.”

In de brief aan de Kamer wordt als argument aangedragen dat alle Nederlanders komende zomer kunnen genieten van de sporters. Dielessen: “Dat is een prettig vooruitzicht voor het publiek en goed voor de sociale samenhang in de samenleving”.

Het gaat om ongeveer driehonderd olympiërs en honderd paralympiërs. Volgens NOC-NSF dus niet om hele grote aantallen vaccinaties. In overleg met het RIVM en de GGD is er besloten om de sporters niet door de eigen medische staf maar op de bestaande priklocatie op Papendal te vaccineren. Technisch directeur Maurits Hendriks verwacht dat er deze week al begonnen kan worden.

‘Een positieve test betekent uitsluiting van de Spelen’

De sporters krijgen het Pfizer-vaccin. Het RIVM heeft daarvoor gekozen, verklaarde Hendriks, omdat het voor sporters belangrijk is om niet alleen beschermd te zijn tegen ziek worden maar ook tegen besmet raken. “Omdat een positieve test uitsluiting van de Spelen betekent.” Na de atleten zijn de begeleiders aan de beurt. Die moeten in de redenering van NOC-NSF ook bijdragen aan de groepsimmuniteit van Team NL.

Volgens het ministerie van vws sluit de voorrangsregeling voor de olympische ploeg aan bij de eerdere uitzonderingen op de coronamaatregelen die er de afgelopen maanden voor de topsportsector waren. De gedachte daarachter was dat de Nederlandse olympiërs geen achterstand mochten oplopen ten opzichte van hun concurrenten.

En de sporters zelf, zijn zij er blij mee? Zwemster Ranomi Kromowidjojo voelde zich er dinsdagavond op televisie zichtbaar ongemakkelijk onder. Hinkelien Schreuder, voorzitter van de Nederlandse atletencommissie, begrijpt heel goed dat deze beslissing tot scheve gezichten leidt. “Er zijn genoeg verhalen van mensen die net zo goed voorrang verdienen. Dat is ook het grote dilemma waarvan topsporters zich uitermate bewust zijn. Ik kan alleen maar zeggen dat zij zich ongelooflijk bevoorrecht voelen.”

