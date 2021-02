De noordelijke derby leeft ook in de huiskamer. ‘Soms denk je: was ik er maar bij’

“Jongen, jongen, die moet er in!” Jelmer Roukema veert op van zijn grijze driehoeksbank en slaat de handen voor zijn gezicht als SC Heerenveen-FC Groningen, de ‘derby van het noorden’, zondagmiddag een halfuur onderweg is.

Opeens krijgt SC Heerenveen-middenvelder Joey Veerman vrije doortocht richting FC Groningen-doelman Padt. Dé kans om de score te openen. Maar Veerman mikt op de paal. “Joey toch”, zegt Roukema, terwijl hij van teleurstelling in zijn handen klapt. “Wat een kans.”

Terwijl het voorjaar buiten voor de deur staat, stijgt ook de temperatuur in een rijtjeswoning te Drachten, een stadje op dertig kilometer van Heerenveen. Jelmer (38) en Yvonne (36) zitten samen met hun kinderen Elyne (11) en Lars (8) voor de buis gekluisterd. SC Heerenveen-shirts aan, blauwwitte sjaals om hun nek en op tafel een plank met stokbrood, smeersels en diverse andere hapjes.

Gezonde rivaliteit

“Een surrogaat-derby”, noemt Jelmer de noordelijke broedertwist met FC Groningen. Ja, natuurlijk is er een gezonde rivaliteit tussen de twee clubs. “Maar”, haast hij zich erbij te zeggen, “voor ons is er maar één echte derby: de wedstrijd tegen SC Cambuur.”

Wanneer ze voor het laatst zelf bij een wedstrijd in het Abe Lenstra-stadion waren? Jelmer, al twintig jaar seizoenkaarthouder bij SC Heerenveen, denkt eens goed na. “Dat moet ergens eind september geweest zijn”, gokt hij. “VVV-Venlo-thuis. Daarna mochten we niet meer.”

Sindsdien kijkt het gezin Roukema elke wedstrijd van SC Heerenveen thuis voor de tv, net als honderdduizenden andere Nederlanders doen bij hun favoriete club. “In het begin namen we telkens zo’n dagpas bij ESPN (de tv-zender die de uitzendrechten van de eredivisie heeft, red.), omdat het toen nog onduidelijk was hoe lang we niet meer naar het stadion konden”, vertelt Yvonne. “Maar dat kostte ons elke keer zeven euro. Toen het steeds langer duurde, hebben we toch maar besloten om zo’n abonnement te nemen.”

Een biertje in de rust

Het gemis van het stadionbezoek is voelbaar op deze stralende dag. “Dit is toch prachtig voetbalweer”, wijst Jelmer naar buiten, waar kinderen in de speeltuin voor zijn huis bezig zijn. “Het liefst had ik nu op de tribune gestaan. Om een praatje te maken, gezellig een biertje te drinken in de rust en samen te juichen als er gescoord wordt.”

Nu blijven zijn vreugdekreten beperkt tot de woonkamer, waar op een groot tv-scherm te zien valt dat middenvelder Siem de Jong kort voor rust de score opent na terugleggen van Henk Veerman. “Terecht”, jubelt Jelmer nadat hij van verrukking is opgestaan. “Er is maar één ploeg die voetbalt.”

In de rust scrollt Jelmer, sinds twee jaar bestuurslid van supportersvereniging FeanFan, door de WhatsApp-berichten op zijn telefoon. Afgelopen week hebben de seizoenkaarthouders van SC Heerenveen post gekregen. Of ze hun kaart willen verlengen? “Dat is wel lastig”, vindt Jelmer, die zijn kaart zelf meteen verlengde. “Het voordeel van de twijfel wordt steeds meer het nadeel van de twijfel. Want er is geen perspectief.” Zeker sinds de uitspraak van Andreas Voss, lid van het Outbreak Management Team, die stelde dat volle tribunes er dit kalenderjaar vermoedelijk niet meer inzitten.

Vriendschappen die stranden

Jelmer maakt zich daar wel zorgen om. Hij vreest dat sommige vaste supporters voorgoed afhaken, waarmee ook vriendschappen zullen stranden. “Sommige vrienden zie ik niet in het dagelijks leven, maar wel bij Heerenveen”, stelt hij. “Ik weet niet of ze er hierna nog zullen zijn.”

In de tweede helft neemt de spanning toe in huize Roukema. FC Groningen voert de druk op. “Ik vind dit helemaal niks”, schudt Jelmer zijn hoofd. “Kijk, nu mis je het publiek bij Heerenveen. Je wilt ze aanjagen, ze over dat dooie punt heen helpen.” Vervolgens, de terugval na rust relativerend: “Ach, we zijn deze week al verwend, hè.” Hij refereert daarmee aan woensdag, toen SC Heerenveen in de kwartfinale van het KNVB-bekertoernooi won van Feyenoord (4-3). Dat leidde tot grote euforie. “De buren zullen wel gedacht hebben”, lacht Yvonne. Jelmer, nog glimmend van trots: “Als je dat ziet, dan denk je: was ik er maar bij.”

Derby’s zijn meestal geen beste wedstrijden

Zijn gezicht betrekt als FC Groningen-spits Strand Larsen twaalf minuten voor tijd op de lat kopt. “Laat dit een waarschuwing zijn, jongens”, zegt Jelmer richting zijn tv. Maar die boodschap blijkt niet besteed aan de Friezen. Suslov schiet even later raak namens FC Groningen: 1-1. Hij viert zijn treffer met assistent Adrie Poldervaart, die de taken waarneemt van Danny Buijs. De trainer van FC Groningen had onlangs contact met een besmet persoon. Hoewel hij zelf negatief op het coronavirus testte, besloot Buijs uit voorzorg thuis te blijven.

“Deze wedstrijd verdiende ook geen winnaar”, besluit Jelmer als blijkt dat SC Heerenveen-FC Groningen, net als de voorgaande vier edities, in een gelijkspel eindigt. “Derby’s zijn meestal geen beste wedstrijden”, weet hij. “Dit was meer vechtvoetbal.” Of hij ermee kan leven? “Ja hoor. Vroeger kon ik er ziek van zijn, maar die tijd is geweest.”

