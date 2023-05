De nieuwe coachingstijl van Griekspoors coach Kristof Vliegen: ‘Blijf aan! Vamos!’

Dat Kristof Vliegen zich woensdag in het trainersvak zorgvuldig insmeert, als een ‘gebraden kip met appelmoes’ zegt hij later, betekent maar één ding: De botsing met zijn pupil Tallon Griekspoor is bijgelegd.

Zondag zat Vliegen er ook zo bij voor de eerste ronde op Roland Garros, maar het einde haalde de Belg niet. “Vertrek lekker als je toch niets zegt”, beet Griekspoor hem toe toen het niet lekker liep. Prima, dacht Vliegen. Hij keerde niet meer terug. In zijn uppie overleefde Griekspoor een vijfsetter. Twee uur na afloop hadden ze elkaar nog steeds niet in levende lijve gesproken. Hij had wel een felicitatie via whatsapp gekregen. “Hij zal er weer zitten, tenzij hij de auto naar huis heeft gepakt”, zei Griekspoor.

Klagen over racket

Dat deed Vliegen niet, maar in ronde twee tegen de Poolse nummer dertien van de wereld Hubert Hurkacz bleek wel: de temperatuur is nog steeds wel een beetje gekoppeld aan hoe Griekspoors wind waait op de baan.

Zo klaagt Griekspoor over zijn racket. Als Vliegen hem voorzichtig advies lijkt te geven dat hij de ballen wat meer aan de linkerkant van zijn racket moet raken, gaat zijn pupil daar tegenin. Zijn armen spreidend: de Belg kijkt opzij naar zijn gezin en lacht wat bedrukt.

Dit jaar mogen coaches en spelers voor het eerst tijdens een wedstrijd kort verbaal communiceren. Nog steeds is Vliegen de rust zelve, maar zegt wel meer dan zondag. Nederlandse fans op de tribune kunnen daarentegen zonder beperkingen hun held Griekspoor vooruitschreeuwen. Als één dat zo gepassioneerd doet, volgt een grote hoestbui. Er moet door iemand anders op zijn rug geklopt worden. Wat niet meehelpt, zijn de coachingsomstandigheden. Vliegen zit op baan zeven achter een glazen verhoging. “Ik hoor niks”, zegt Griekspoor tweemaal geïrriteerd. “Je zit achter glas.”

Agressie kanaliseren

Ook een enkelbrace, die Griekspoors blessure dempt maar ook zijn mobiliteit, helpt niet. “Ik heb een kutbrace om en kan niet naar achter”, zegt Griekspoor op Vliegens tips. Die giechelt wat met zijn assistent. Dat is Vliegens nieuwe aanpak: Griekspoors agressie kanaliseren door niet te reageren.

Het werkt. Als Griekspoor alles eruit gooit en zijn onbestuurbare racket kapot trapt, gaat alles beter. Ruimte komt er voor een positieve houding en dito coaching. “Blijf maar druk uit oefenen! Maak af!”. Hoewel irritatie bij Griekspoor altijd dichtbij is. “Blijf aan, blijf aan!”, roept Vliegen dan. Bij gewonnen punten ballen ze vuisten naar elkaar. Het leidt ertoe dat de Nederlander een zenuwslopende tiebreak met 15-13 wint en uitloopt naar 2-1 in sets. Vliegen springt op en balt zijn vuist: “Vamos! Vamos!”.

Het is na vierenhalfuur sleuren net niet genoeg voor een stunt. Hurkacz, 21 plaatsen hoger op de ranglijst, draait het in de vijfde set toch om na een gemiste breakkans van de Nederlander. Griekspoor slaat na afloop al zijn rackets stuk en gooit ze in het publiek, om daarna toch nog boos weg te benen op de boulevard. In de ene hand zijn tas, in de andere een aanknopingspunt.

Lees ook:

Tallon Griekspoor ontsnapt aan uitschakeling op Roland Garros. ‘Dit was een emotionele rollercoaster’

Tallon Griekspoor ontkwam ternauwernood uitschakeling. Zijn coach liep halverwege weg. ‘Je mag verwachten dat ik vijf sets aanwezig ben.’