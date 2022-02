De Nederlandse sneeuwsporters verrassen op de Spelen, hoe wordt de sport minder een eenling?

Het was vooral supergaaf, hartstikke vet en nog een keer supergaaf. Melissa Peperkamp had vooral genoten van haar eerste olympische finale, op de Big Air in Shouguang Park. De zeventienjarige Peperkamp werd nog zesde ook, wat haar hele toernooi in een keer fantastisch maakte. “Deze hele trip was een hoogtepunt.”

Even na haar kwam ook Niek van der Velden tot een zesde plaats. Peperkamp en Van der Velden waren op de bobsleeërs na de laatste Nederlanders die niet op schaatsen in actie kwamen in Peking. Uiteindelijk werd er geen medaille behaald, maar slecht was het ook niet.

Naast de snowboarders waren een vierde plek voor Michelle Dekker en toch ook de achttiende plaats voor Maarten Meiners voor Nederland positieve uitschieters. Glenn de Blois stelde teleur en Adriana Jelinkova stond vol stress aan de start, nadat ze een mogelijk positieve test had afgelegd. Zij finishte wel, maar in de achterhoede.

Bv’tjes

Allen zijn ze losse bv’tjes, die voor zichzelf de wintersport moeten verdienen en bekostigen, voor een klein deel daarin geholpen door Nederland. Wel bewezen ze allemaal dat ze kunnen meedoen voor in ieder geval een olympisch diploma. Kan dat niet anders? Is dat een doel?

Opvallend genoeg had skeletonster Kimberley Bos had er voor de Spelen al ideeën over. Zij is vriendinnen met Peperkamp omdat ze in de zomer vaak samen trainen op Papendal. Maandag was ze ook bij de kwalificaties van Peperkamp - ze vertelden dat ze na de Spelen elkaars sport eens gingen proberen.

Waar Peperkamp haar carrière kan volhouden vanwege steun van haar ouders, heeft ook Bos jarenlang moeten ploeteren voor genoeg geld. Bos: “Je hebt heel gemotiveerde atleten, maar je krijgt er nooit een goed programma mee.”

Volgens Bos zou het veel beter zijn als bijvoorbeeld de bobslee- en sneeuwteams worden samengevoegd onder één programma. Goed voor de uitstraling, wellicht eenvoudiger om commercieel interessant te zijn. Ze wijst naar Italië, waar de wintersport op die manier is geregeld.

Onderzoek

Wopke de Vegt, technisch directeur van de Nederlandse Ski Vereniging, zei in Peking dat hij er zeker voorstander van is om de wintersporten meer naar elkaar toe te laten groeien. Maar de vraag op welke manier dan, is moeilijk. Daarvoor moet ‘samen met NOC-NSF goed onderzoek voor worden gepland’, zei hij aan de voet van de Big Air-schans.

De Vegt: “Je moet ook kijken naar wat we hebben. Ik zeg altijd dat de minimale kwaliteitseisen moeten worden gehaald. Dat is gelukt, met alle dubbeltjes die we hebben omgedraaid. Het resultaat zie je deze Spelen. Maar wil je meer, dan moet je naar de sneeuw. En wil je naar de sneeuw, dan moet er meer budget bij.”

Wel zei De Vegt dat er nog steeds per individu moet worden gekeken naar wat nodig is voor die persoon. En de sport moet van onderaf beginnen. “Met bijvoorbeeld het ontwikkelplan dat we nu hebben. Dat kan de magneet zijn voor jeugd.”

Of dat veel oplevert, is maar de vraag. Bos zelf riep afgelopen dagen op elke zender dat iedereen die skeleton leuk vindt het eens moet proberen. Het was een persoonlijke poging om haar sport te promoten. De kans is groot dat ze een eenling blijft. Net als de andere wintersporters, al is voor de snowboarders de potentie wel groter. “Al kan je zonder succes niets opbouwen.”

Peperkamp was er in Peking nog niet mee bezig. Zij was vooral aan het genieten van haar dag, en hoe ze in haar sport beter kan worden. “Ik ben nu top-twaalf, misschien ben ik dan top-vijf.” Hoe dat zou kunnen? “Ik moet nu maar eens echt in mijn truc over de kop gaan.’