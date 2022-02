De Nederlandse schaatser kiest altijd voor zichzelf en dat schatte de bond pijnlijk verkeerd in

Thomas Krol stuurde zaterdag nog een berichtje naar Dai Dai N’tab, kort na de olympische 500 meter. Hoe het ging, vroeg Krol. Het ging ok. “Hij stuurde me een hartje terug.”

Hoe zou N’tab dinsdag hebben gekeken, naar de bewuste ploegenachtervolging? Eigenlijk had N’tab de 500 meter mogen rijden, maar hij moest zijn startbewijs gedwongen inleveren. De KNSB zag meer kansen op ploegenachtervolging. Maar de mannenploeg, met Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker werd vierde, kort nadat de vrouwen na een slecht toernooi uiteindelijk nog brons wonnen. Geen medaille. Een gefaald project. N’tab had geen beste uren gehad, wist Krol bijna zeker.

Een bronzen plak op twee teamonderdelen was een magere, maar te verwachten score. Het zijn niet de eerste Spelen die de mist in gingen. Van de tien olympische wedstrijden (mannen en vrouwen) werden er maar twee gewonnen.

Nederland kiest voor de individuele medailles, andere landen juist voor de teamonderdelen. Dat is al jaren zo, en elk jaar volgt dezelfde discussie als de Nederlandse ploeg (bij mannen en vrouwen) het individuele talent niet collectief weet te benutten. Het is het onherroepelijke gevolg van het Nederlands systeem.

Roest blijft 5 en 10 kilometer altijd voorkeur geven

Op de individuele afstanden wordt de marktwaarde van een schaatser bepaald, belangrijk als met commerciële ploegen wordt gewerkt. Een teamonderdeel gaat ten koste van het individuele vermogen om goed te presteren op bijvoorbeeld een olympisch kwalificatietoernooi, stelde Sven Kramer. En er is een persoonlijk aspect: zo gaf Patrick Roest dinsdag aan dat hij altijd de 5 en 10 kilometer blijft verkiezen boven een ploegenachtervolging. “Dat is het traditionele schaatsen. Dat is waarom ik schaatser ben geworden.”

Nu de teamonderdelen steeds specialistischer worden, is het niet meer mogelijk op talent alleen te winnen. Die ontwikkeling vraagt om een keuze. Is het ploegenspel belangrijk, of niet – en zo niet, accepteert men dan de consequenties dat er minder wordt gewonnen? De KNSB bleek ook voor deze Spelen niet in staat de coaches van de ploegen te overtuigen een vast trainingsmoment voor de achtervolging in te plannen. De samenwerking liep daar vast. Ook de rijders zelf gaven te weinig blijk van interesse in het onderdeel.

Kramer was aansluiting wereldtop al verloren

Halsstarrig bleef de KNSB het onderdeel toch een groot belang geven. Er werden na het olympisch kwalificatietoernooi twee aanwijsplekken voor ingeruimd, tot frustratie van velen. N’tab en Tijmen Snel vielen buiten de selectie. De met zijn rug tobbende Kramer, die de laatste jaren de echte aansluiting met de wereldtop al verloren was, en de niet eens geplaatste Marcel Bosker mochten wel.

De Spelen mislukten. Niet gek gezien de voorgeschiedenis. Bondscoach Jan Coopmans, wiens machtspositie verbleekt bij die van de coaches van de merkenteams, kreeg de drie mannen en vooral de drie vrouwen niet goed bij elkaar. Het kwam voor dat het ene deel van de ploeg drie weken op Tenerife was, en bij terugkomst het andere deel juist voor twee weken weg ging.

Men wilde niet een team vormen, zoals dat wel nodig was. Een ploeg die elkaar wilde steunen, maar ook in elkaars slag wilden rijden, zoals dat dan heet. Met enige afgunst werd gekeken naar de Noren bij de mannen en de Japanse dames bij de vrouwen, die ‘als één persoon over het ijs leken te gaan’.

In slaap gesust

Maar Nederland greep te lang terug naar resultaten uit het recente verleden. De mannen werden in slaap gesust door als wereldkampioen begin januari ook nog Europees kampioen te worden en nota bene de Noren te verslaan, die dinsdag hun olympische titel overigens prolongeerden.

Ook de vrouwen waren toen kampioen, en er werd gerekend op de snelheid die Irene Schouten, Ireen Wüst en Antoinette de Jong van nature hebben. Maar zij bleken het olympisch toernooi losse eilandjes, ook omdat ze vooraf nooit met elkaar trainden. Het brons dinsdag in Peking voelde als een schrale troost, gezien de reputatie van de drie Nederlandse vrouwen.

Het Nederlandse kwartet dat toch nog brons pakte op de achtervolging, met (vlnr): Antoinette de Jong, Marijke Groenewoud, Irene Schouten en Ireen Wüst. Beeld REUTERS

De mannenploeg reed dinsdag zielloos over het ijs. Verklaringen lagen in de lijn van fit- en frisheid. Kramer had op de 5 kilometer weer last van zijn rug gehad. Patrick Roest was vermoeid na zijn 5 en 10 kilometer. En Marcel Bosker, die zich op eigen kracht niet plaatste voor de Spelen, kon niet overtuigen. Ze verdienden het niet om te winnen, zei Roest zelf.

Uiteindelijk deed Schouten nog een oproep, voordat ze werd weggeroepen door trainer Jillert Anema om te eten. Er moet meer beleid komen vanuit de KNSB. Iemand die strenger was en zei: nu en nu gaan we trainen. Of bondscoach Coopmans streng kon zijn? Schouten dacht even na, en liep zonder iets te zeggen weg.

De belangrijkste boodschap was wel helder: maak dit keer wel een keuze. Daarmee wordt meteen de extra pijnlijke vraag vermeden. Waarom moesten hiervoor bij de mannen twee uit zichzelf geplaatste schaatsers afvallen? Coopmans: “We hadden hier een goede kans op een medaille. We hebben er geen kansen op individuele medailles voor opgeofferd.”

Maar kom daar nu maar eens aan bij N’tab.

