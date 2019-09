De Nederlandse ploeg verrast ook zichzelf met het judosucces in Japan

Historisch besef klonk door in de woorden van Noël van ’t End nadat hij zijn medaille had opgehaald. In hét judoland Japan, in de befaamde Budokan-hal, 55 jaar na Anton Geesinks goud op de Spelen, won hij afgelopen week de eerste gouden medaille op een WK voor Nederland in tien jaar. Tegen een Japanner ook nog. Mooier kon niet, in zijn eigen woorden. “Dit is een heel grote medaille.”

Vier dagen later staat de wereldtitel van Van ’t End bijna vanzelfsprekend bovenaan als het succesvolle WK wordt besproken met bondscoach Maarten Arens, die al bijna te laat is voor het afsluitende diner, als hij de telefoon even kan aannemen. Arens: “Dit was echt een historische zege. Nederland heeft nooit een gouden medaille gehaald in zijn gewichtsklasse (tot 90 kilo, red.). Sowieso komt hij in een heel select rijtje van maar zes mannelijke wereldkampioenen in Nederland.”

Het is duidelijk: de gouden medaille schittert als het voorbeeld van het WK voor Nederland. Ook kwamen er nog drie bronzen medailles bij, voor Michael Korrel, Roy Meyer en Juul Franssen. Door Tokio stappend zegt Arens dat hij terugkijkt op een zeer succesvol WK. Wat heet: de verwachtingen zijn overtroffen.

Hij gokte stiekem op een derde plak

Arens noemt vrijwel altijd twee medailles als doelstelling voor een mondiaal toernooi. Ook dit jaar weer, al gokte hij stiekem op een derde plak. Hij moet ook wel. De judobond krijgt in de verdeling van NOC*NSF van de topsporten het meeste geld toegespeeld. Het is het gevolg van de centralisatie van de topsportlocaties op Papendal twee jaar geleden. Maar met geld is resultaat dan wel gevraagd.

Dat was het lang niet. Voor de centralisatie volledig was doorgevoerd, in 2017, bereikte het judo een dieptepunt op het WK, toen judoland Nederland in Hongarije niet op de medaillespiegel stond. Nul medailles, een kil getal. Er was onvrede. Vorig jaar was er een kleine remonte met één keer zilver en twee keer brons.

Nu is de wereld opeens weer zonnig. Arens is blij dat de nieuwe structuur van de judobond nu al succes oplevert. Twee jaar geleden zei hij nog dat succes van die centralisatie (en het aannemen van buitenlandse coaches) pas na Tokio zichtbaar zou zijn.

Arens komt door de telefoon drie keer uit zichzelf terug op de wereldtitel voor Van ’t End. Het was groots maar ook onverwacht, want Van ’t End is niet de topjudoka in zijn klasse. Op het bondsbureau in Papendal werd geproost met champagne die toevallig nog over was na een personeelsfeest van maanden terug. Arens: “Noël heeft de anderen laten zien dat je kán winnen. Dat is wel de winst geweest van dit toernooi. Er zijn jaren geweest waarin we op beslissende momenten gewoon verloren.”

Met een oerkreet van de mat af

Ook de andere medaillewinnaars waren uiteraard content. Roy Meyer zag zijn medaille zaterdag als brons ‘met een gouden aroma’. Michael Korrel vrijdag kon het allemaal maar moeilijk bevatten. En Juul Franssen woensdag stapte met een oerkreet de mat af na haar bronzen plak.

Volgend jaar zijn de Olympische Spelen. Op precies dezelfde plek in dezelfde historische hal. Succes nu is geen garantie voor volgend jaar, zegt Arens snel. Het is een jaar waarin alles ‘net wat scherper, net wat sneller’ gaat, aldus de bondscoach. “En iedereen is net wat sterker. Wij hebben dit, maar weten dat we dit zo niet kunnen volhouden. Maar we weten wel dat als we volgend jaar deze hal instappen dat we in ieder geval resultaat kúnnen halen.”

Dan hangt hij op. Als blije man op weg naar het avondeten.

