De nederlaag van Ajax roept op tot bezinning

Verder in de Europa League, niet in de Champions League – er is natuurlijk helemaal niets aan de hand na de nederlaag van Ajax tegen Valencia. De Europa League is het natuurlijke domein van Nederlandse clubs, om niet te zeggen dat het daarin voor de meeste al moeilijk genoeg is.

Nee, dat niveau is ook voor Ajax niet te min, ook niet na het mooie en tegelijk zo vertekenende vorige seizoen. Zoiets was al wel gesuggereerd, met het luide geschal van deze tijd. Het Nederlandse voetballandschap was opnieuw ingetekend, met het rijke Ajax er ver boven – en o ja, de Nederlandse voetbalcrisis was voorbij. Zo veel was er nog niet aan gedaan, als we eerlijk waren, zó anders ging het er nog niet aan toe, maar het was wel zo makkelijk om de crisis als beëindigd te verklaren – hoefde daar niet meer over gezeurd te worden.

Toen de nood dinsdag aan de man was, vielen bij Ajax de dertigers Huntelaar en Siem de Jong in. Dat de snelle aanvallers Promes en Neres niet konden meedoen, woog volgens menigeen te zwaar. Als dat zo was – ik denk het toch niet –, als bij de hoogste nood twee stramme oudgedienden moeten invallen, dan is de selectie zo goed en breed toch niet.

Het ging fout in de verwachtingen en de beoordelingen

Nee, dat is geen kritiek op technisch directeur Overmars. Het is slechts de vaststelling van een onvermijdelijkheid. Hoe rijk relatief ook, geen club in het kleine Nederland kan een selectie samenstellen zo vol als dat op het hoogste niveau is vereist. Maar, zeg ik maar weer eens, schilder de club en zijn spelers dan ook niet af als van dat hoogste niveau. Daar ging het fout, in de verwachtingen, in de beoordelingen.

“Bijna onmogelijk voor Van de Beek om daar iets mee te doen”, zei commentator Vincent Schildkamp ergens in de eerste helft van Ajax-Valencia. Zo mocht ik het horen, maar o, wat hoor je zoiets weinig. Ziyech, de meest geprezen Ajacied, had de bal in de richting van de doelmond gewipt, achteloos, lichaam achterover. Zo doet hij het vaker, vind ik: het ziet er mooi uit, maar doe er als medespeler maar eens iets mee. (Hij volhardde dinsdag, toen het team hem het hardst nodig had, tot op het laatst met op die manier getrapte hoekschoppen. Dat hoorde je dan weer niet.)

Ziyech is niet geniaal, al wordt zoiets met het grootste gemak gezegd. Tadic is het niet, Van de Beek al helemaal niet. Bergwijn van PSV is het niet, Malen niet, en nee, Ihattaren ook niet.

Terug op het niveau waar we horen

De nederlaag van Ajax is goed voor de bezinning, voor het juiste perspectief – voor de engere blik, op Ajax, maar zeker ook voor de bredere, nu we met wat we nog hebben zijn overgebleven waar we horen, in de Europa League.

PSV, toch ook alweer te vroeg geprezen, is een onverminderd gemankeerde ploeg. Leuke aanvallers, ja, zij het niet zo bijzonder als her en der geschetst, en verder? Een mager middenveld, een hoekige verdediging – de linies toch waarop een team moet zijn gebouwd – en een trainer die zijn ploeg anders dan zijn voorganger daarnaar niet wapent.

AZ is alleraardigst, al zegt een 4-0 nederlaag bij het verschraalde Manchester United natuurlijk ook wel wat. En verder, in Nederland? Nee, de crisis is nog niet voorbij. Er is nog genoeg te doen, genoeg te verbeteren.

Een nieuw vervolg van Ajax in de Champions League zou de aandacht daarvan alleen maar (en weer) hebben afgeleid. Laten we vooral reëel blijven: wie twee keer op cruciale dagen zo verliest, onbezonnen op momenten vorig seizoen tegen Tottenham Hot­spur en totaal van de kook dinsdag tegen Valencia, die heeft nog wel wat aan zichzelf te sleutelen.

De nederlaag van Ajax is goed geweest, in alle opzichten.

