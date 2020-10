De musical over het leven van Cruijff zal ‘schuren’ en krijgt ook een zwembadscène

Je hebt goede kunst en je hebt slechte kunst maar meestal is het geen kunst. Dit is een van de vele uitspraken van Johan Cruijff die ergens in het collectieve geheugen bewaard blijven. Zijn taal en cryptische zinnen, zijn gratie als voetballer en zijn paradoxale persoonlijkheid inspireerden al heel veel kunstenaars. Schilders probeerden hem op het doek te vatten. Choreograaf Rudi van Dantzig liet zich inspireren voor ballet door de bewegingen van zijn goede vriend Cruijff. Tientallen schrijvers, van P.F. Thomése en Willem Wilmink tot Toon Hermans, K. Schippers, Ronald Giphart en Arnon Grunberg, probeerden hem in een oneindige stroom proza en poëzie te vangen. Jan Kal vergeleek in zijn sonnet over Cruijff de voorgeschreven veertien dichtregels met zijn rugnummer.

Volgend jaar komt daar een musical bij: ‘14, de musical’. Theatermaker en cabaretier Tom de Ket is de regisseur en schreef het script. Het publiek ziet Cruijff straks wel voetballen maar niet zingen in een voorstelling met ruige rock, klassiek en hiphop. Echtgenote Danny krijgt een belangrijke rol. “Voor mij is hij altijd meer dan een voetballer geweest”, zegt De Ket. “Cruijff was ongelooflijk eigengereid. Hij brak met alle conventies, dat wil ik ook met deze musical. Ik wil recht doen aan zijn rebelse karakter. Bovendien, wat in andere kunstuitingen nog minder terug is gekomen, Cruijff was echt een romanpersonage met een tamelijk dramatisch levensverhaal. Zijn vader jong verloren, als kind ziekelijk en nerveus, het ging niet vanzelf. Het gaat ook over de prijs van winnen.”

Bovendien, zegt De Ket, is Cruijffs hang naar totale onafhankelijkheid inspirerend. “Cruijff was een idealist. Hij was totaal niet statusgevoelig en had geen ontzag voor autoriteit. Het zegt wat over Nederland dat hij zo’n nationaal icoon is geworden. Dat egalitaire zit heel erg in onze volksaard. Je ziet het nu ook met corona: wij laten ons niet zomaar wat voorschrijven. Van de geboorte van het individu in de jaren zestig en zeventig was Cruijff het boegbeeld.”

Met de familie

De Ket maakte met tal van gezelschappen artistiek theater, vormde met George van Houts een duo en maakte onder meer ‘Het Pauperparadijs’, een theatershow naar het boek van Suzanna Jansen. Het initiatief voor de Cruijff-musical kwam van softwareontwikkelaar AFAS dat in het nieuwe hoofdkantoor in Leusden een eigen theater met 850 stoelen krijgt. Op 25 september 2021 moet daar de musical in première gaan.

Volgens De Ket wordt het geen gelikte commerciële productie. Hij kreeg de vrije hand, zegt algemeen directeur Bas van der Veldt van AFAS. “Wij bepalen als sponsor van AZ ook niet wie daar op het veld staat. Cruijff was een tikje recalcitrant en dat zijn wij ook. Tom heeft iets gemaakt dat ook schuurt. Bijvoorbeeld met een zwembadscène”, zegt Van der Veldt, doelend op het incident op het WK in 1974 toen spelers van Oranje onder wie Cruijff betrapt werden met een naakte vrouw in het hotelzwembad. “Dat is dus best een uitdaging, met de familie Cruijff, die alle rechten beheert.”

