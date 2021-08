De mooiste wedstrijd, omdat er spanning was

Het was rennen, me tussen fotografen door wurmen en het moment half op een groot scherm, half live meemaken, maar: de mooiste sportwedstrijd van deze Paralympische Spelen heb ik al gezien. Ver voor de vlam wordt gedoofd tijdens de slotceremonie. Bij de triatlon, net nadat Jetze Plat was gefinisht.

Kendall Gretsch en Lauren Parker waren aan de eindsprint begonnen. Het publiek op de tribune reageerde op de spanning. Een golf van aanmoedigingen van de grote Amerikaanse delegatie voor Kendall Gretsch, een tegengeluid van ontzetting bij de Australiërs die fan zijn van Lauren Parker en een opgeblazen kangoeroe hadden meegenomen.

Gretsch won van Parker, ongeveer op de finish. Het verschil was het voorwiel van een wheeler. Gretsch ging zo hard, dat ze een ogenblik dacht dat ze niet op tijd kon remmen voor de vrijwilligers die twintig meter na de finish stonden. Na afloop kon ze niet stoppen met huilen. Parker evenmin.

Maar waarom sprak mij juist deze wedstrijd zo aan? Pas op de vergadering van de sportredactie van Trouw werd een passend antwoord op die vraag geformuleerd. Sport staat zo vaak synoniem aan een strijd, tussen teams of tussen sporters, dat het wennen is als die spanning er niet is.

In de meeste sporten zijn één, maximaal twee favorieten en is goud snel een voldongen feit, waar je al aan gewend bent als die persoon de finish bereikt. De sensatie, de grote verrassing, en het hoe-kan-dit-nugevoel: het is er zelden.

Een voorbode

Het is inherent aan de Paralympische Spelen, waar nu eenmaal veel verschil is tussen atleten. Niet alleen omdat er zo veel verschillende handicaps zijn, en dus ook veel klassen, maar ook omdat er nu eenmaal niet zoveel atleten zijn die op echt goed niveau aan paralympische sport doen. Het motto van de meeste sporters hier in Tokio is dan ook om beter te zijn dan je zelf ooit was. En als dat lukt, dan heb je het goed gedaan.

Jetze Plat is daar een verpersoonlijking van. Hij laat zien wat er allemaal mogelijk is, door zich bijna letterlijk op te pompen, zonder dat hij in de triatlon echte concurrentie heeft. Maar toch was het fijn om de triatlon bij de vrouwen te zien. Een strijd, met echte winnaars en echte verliezers. Als een voorbode van waar de paralympische sport naartoe kan groeien, wanneer de sport nog een paar jaar ontwikkeling wordt gegund.

