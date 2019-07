De magie van de gele trui, al honderd jaar lang

De lijst van geletruidragers in de Ronde van Frankrijk is lang en staat vol grote namen: Eddy Merckx, Jan Janssen en Miguel Indurain. Sinds zaterdag staat de naam van Mike Teunissen daartussen. Hij droeg zondag in de ploegentijdrit in Brussel de 1979ste gele trui die ooit is uitgereikt.

De trui is historisch, misschien wel de bekendste in de wielersport. Erik Breukink, de laatste Nederlandse drager voor Teunissen, zei zondag dat Teunissen ‘iets gaat meemaken wat hij niet kent’. De trui betekent meer dan alle andere leiders­tenues. Merckx verwoordde het deze week in Brussel als volgt: “Het is de trui die het meeste opvalt in het peloton. Het is de mooiste trui om te bezitten.”

Merckx kan het weten. Hij droeg de meeste truien van alle renners: 96. Joop Zoetemelk is met 22 truien ‘beste Nederlander’, gevolgd door Wout Wagtmans (12) en Gerrie Knetemann. Mike Teunissen staat op één en rijdt maandag in twee.

Dit jaar is bovendien een jubileum te vieren. Precies honderd jaar geleden werd het kleinood voor het eerst uitgereikt in het peloton. Althans, dat is de officiële lezing. De Belg Philippe Thys herinnerde zich dat hij in 1913 al een trui kreeg, maar die werd later weggemoffeld omdat Tourbaas Henri Desgrange het toch niet zo’n goed idee vond.

Wol, polyester en lycra

De officiële lezing blijft daarom 1919. Speciaal voor die verjaardag is in Brussel een expositie georganiseerd met stukken uit privécollecties van onder anderen Merckx, Bernard Thévenet en Bernard Hinault. In de vitrines van een klein museum aan de Grasmarkt midden in de stad hangt de Tourgeschiedenis gepresenteerd met truien van wol, polyester en lycra.

De textuur van de shirts is in de loop van de tijd veranderd. De kleur niet. Waarom geel? Het was de kleur van het blad l’Auto, de organisator van de ronde. Ook zou het zijn gebaseerd op Pastis, de drank uit Marseille. In die stad zou de eerste trui worden uitgereikt, maar dat gebeurde niet omdat de gele trui niet kon worden geleverd. Daarom kwam de trui pas na etappe tien in Grenoble in de Tour.

Het was Eugène Christophe, de Franse vedette van dat moment, die de eerste gele trui kon aantrekken. Heel blij was hij daar niet mee. Hij vond zichzelf op een kanarie lijken en bovendien viel hij te veel op. Tegenstanders hadden precies in de gaten wanneer hij probeerde aan te vallen.

Honderd jaar later is hij nog steeds zichtbaar. In de trui zijn dit jaar prints van renners gedrukt. Wie in etappe dertien geel draagt, rijdt met Christophe op de borst. Teunissen moest het zondag doen met een vaal Atomium om zijn middel. Maandag rijdt het hoofd van een jonge Merckx mee.

Teunissen reed zondag uiteindelijk in de ploegentijdrit 27,5 kilometer in het geel. Een half uurtje. Maandag komen er zeker nog vijf uur bij. Gewend raakt hij er nog niet aan. “Maar dat wil ik ook niet. De kans dat dit mij nog een keer lukt, is heel klein. Daarom wil ik nu genieten van elk podium.”

