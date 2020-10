De liefhebber van onderlinge broedertwisten kon dit weekend zijn hart weer ophalen

Tik maar eens in op Google: moeder aller derby’s. Het resultaat is een eindeloze lijst van iconische voetbalwedstrijden, zoals Atlético Madrid-Real Madrid, Boca Juniors-River Plate, Olympiakos-Panathinaikos, Fenerbahçe-Galatasaray, Lazio Roma-AS Roma en natuurlijk IJsselmeervogels-Spakenburg. Duels vol symboliek, spanning en sensatie.

Afgelopen weekend kon de liefhebber van onderlinge broedertwisten zijn hart weer ophalen. Behalve Feyenoord-Sparta in eigen land stonden er in het buitenland liefst drie stadsderby’s op het programma. Zoals Everton-Liverpool, ook wel de ‘Merseyside-derby’ genoemd. De rivaliteit is gezond, want deze wedstrijd wordt ook wel ‘De Vriendelijke Derby’ genoemd, vanwege het aantal families dat zowel supporters bij The Reds (Liverpool) als bij The Blues (Everton) heeft.

Niet zo vriendelijk

Het bleef dit keer 2-2. En het ging er helemaal niet zo ‘vriendelijk’ aan toe, het was bij vlagen spijkerhard. Virgil van Dijk viel al vroeg geblesseerd uit na een woeste charge van Everton-doelman Pickford. Aanvaller Richarlison van Everton bood na afloop zijn excuses aan bij Liverpool vanwege zijn overtreding op Thiago die hem rood opleverde. Middenvelder Henderson dacht in blessuretijd de winnende treffer te maken, maar na tussenkomst van de Var bleek dat zijn aangever, Mané, een centimeter buitenspel had gestaan.

Spektakel was er ook bij Internazionale-AC Milan, ook wel de ‘Derby della Madonnina’ genoemd ter ere van een van de belangrijkste bezienswaardigheden in de stad Milaan; het beeld van de Maagd Maria op de top van de Duomo. Deze derby, gespeeld sedert 1909, leverde wél een winnaar op: koploper AC Milan won met 2-1 van de stadgenoot. De hoofdrol was weggelegd voor Zlatan Ibrahimovic. De Zweedse spits, 39 jaar inmiddels en teruggekeerd na zijn coronabesmetting, nam beide treffers voor zijn rekening bij AC Milan. De Belg Lukaku deed iets terug namens Inter.

In Schotland werd de ‘Old Firm’, de clash tussen de aartsrivalen Celtic en Rangers FC weer eens gewonnen door de club die voorheen Glasgow Rangers heette. Bij Celtic won Rangers FC met 2-0, waardoor de tiende opeenvolgende landstitel van Celtic een lastige opgave wordt. De Old Firm is van 1888. Daarom is dat in Schotland de ‘moeder aller derby’s’.

