De ‘Lewandowski van Cambuur’ wijst de weg naar eredivisie

Het Nederlands elftal zocht toch nog een spits? Of iemand misschien het nummer heeft van bondscoach Frank de Boer? De lach regeert maandagmiddag bij SC Cambuur, dat − mede dankzij drie doelpunten van spits Robert Mühren − won van Excelsior (7-2).

Daarmee is het kampioenschap in de eerste divisie weer een stap dichterbij voor Cambuur. Met nog zes speelronden te gaan hebben de Friezen negen punten voorsprong op eerste achtervolger De Graafschap.

Dat Cambuur na de degradatie in 2016 weer op het hoogste niveau kan terugkeren, dankt de club met name aan Mühren, die zich op tweede paasdag in een bijzonder rijtje voegde. De Volendammer is na Bayern München-spits Robert Lewandowski (69 goals) degene met de meeste treffers in een Europese profcompetitie sinds de start van het seizoen 2019/2020. Met doelpunt 29, 30 en 31 van het seizoen bracht Mühren zijn totaal gisteren op 56, waarmee hij erkende topschutters als Cristiano Ronaldo (55), Erling Haaland (50) en Lionel Messi (48) voorlopig achter zich laat.

“Robert is echt een fenomeen”, looft Cambuur-trainer Henk de Jong na afloop. “Ik noem hem altijd mijn ‘nuchterhouder’. Robert houdt niet van al die poespas in de voetbalwereld. Hij is een hele speciale jongen.”

Dat blijkt ook voor de wedstrijd tegen Excelsior. Een interview met de topscorer van de Keuken Kampioen-divisie? De clubwatchers van Cambuur kijken bedenkelijk. Ze zouden het niet per se aanmoedigen, zeggen ze. Mühren houdt niet zo van interviews. Hij praat liever met zijn voeten.

Een dankbaar aanspeelpunt

In het Cambuur-stadion, waar zon, hagel en harde windstoten elkaar afwisselen, laat Mühren (31) andermaal zijn klasse zien. De oud-speler van FC Volendam, AZ, Zulte Waregem, Sparta en NAC Breda vormt een dankbaar aanspeelpunt voor zijn ploeggenoten, heeft goed oog voor de vrije ruimtes en is messcherp voor het doel. “Hij is ook een enorme aanjager”, ziet Cambuur-aanvoerder Erik Schouten. “Veel mensen denken dat Robert alleen maar doelpunten maakt, maar hij is veel meer dan dat. Ik denk dat hij de meeste meters van ons allemaal maakt.”

Trainer De Jong bevestigt dat. Hij heeft een zwak voor Mühren, die tot het einde van dit seizoen gehuurd wordt van het Belgische Zulte Waregem. “We gaan er echt alles aan doen om hem te behouden”, stelt De Jong. Mühren wil pas na afloop van het seizoen over zijn toekomst praten. “Dat is ook weer typisch Robert”, vindt De Jong. “Hij heeft nu helemaal geen zin om over een contract te praten.”

Een publiekswissel

De hoofdrolspeler zelf staat even later koeltjes in de interview-ruimte van het stadion. Alsof hij net thuiskomt van een dagje op kantoor. Of Mühren met zijn ervaring de rust probeert te bewaren bij Cambuur, waar de titelkoorts alsmaar toeneemt? Mühren haalt zijn schouders op. “Ach”, zegt hij. “Dat is hoe je als persoon bent. Ik raak niet zo snel van slag.”

Een hattrick, twee assists en een publiekswissel; Mühren lijkt er uiterlijk onbewogen onder. “Ik ben wel blij, hoor”, benadrukt hij. “Als we verloren hadden, dan waren sommige jongens misschien toch wat zenuwachtig geworden.”

Maar die angst lijkt nu ongegrond. Cambuur heeft, nadat het vorig seizoen promotie naar de eredivisie misliep omdat de competitie werd stilgelegd vanwege corona (en ook een rechtszaak nadien niets opleverde), het doel binnen bereik. Nog zes wedstrijden tot de eredivisie. “Eén voor één”, tempert De Jong na afloop, lurkend aan een flesje bier. Aan zijn spits zal het in ieder geval niet liggen.

