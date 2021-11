De les van ‘onvolwassen blaag’ Mo Ihattaren

Terwijl Ajax op een intense avond op Duitse bodem het Nederlands voetbal weer meer aanzien gaf en Feyenoord-supporters met het onteren van een monument in Berlijn dat aanzien letterlijk weer besmeurden, dwaalden mijn gedachten af naar Mohamed Ihattaren. Hij weet hoe zinnenprikkelend en verwerpelijk de wereld van het topvoetbal kan zijn. Deze week meldden Italiaanse media dat Ihattaren er helemaal mee wil stoppen. Niemand weet nog of dit klopt. Hij laat al weken niets meer van zich horen, ook niet bij zijn club Sampdoria. In Italië is hij al ‘een spook in Utrecht’ genoemd.

Smullen van de Marokkaanse keuken

Spoorloos, ondergedoken voor alles en iedereen die iets van hem wil. De vingers priemen naar hem, al minstens een jaar. PSV-supporters waren boos over zijn likes voor Ajax op sociale media, hij zou een ‘onvolwassen blaag’ zijn (Johan Derksen) en zijn club kwam in februari met een ongenadig statement. De inhoud: PSV had er werkelijk álles aan gedaan om deze goedverdienende tiener te helpen, hij had zelf alles verprutst.

PSV deed er inderdaad álles aan. Het trok een paar jaar terug zelfs Adil Ramzi aan als jeugdtrainer, want ze deelden hun Marokkaanse achtergrond. Ihattaren was dan wel een talent, alleen had hij ook als jeugdspeler altijd al problemen met de discipline. Hij smulde volgens Ramzi te veel van de koolhydraatrijke Marokkaanse keuken, met veel brood en sausjes. Mo was vaak te dik, zei men.

Het kapitaal van PSV en Raiola

Een verlegen puber was hij, zestien, toen hij zijn debuut maakte bij PSV-1. De media waren lyrisch. De grote Ronald Koeman ging bijna smekend op zijn knieën voor de ‘groeibriljant’. Toen Ihattaren inderdaad voor Nederland koos, poseerde de bondscoach potsierlijk met hem en een shirt. Zijn zaakwaarnemer werd de machtige Mino Raiola. Die kon dikke contracten regelen.

Ze waren bepaald niet gespeend van eigenbelang. Mo was kapitaal, hij kon PSV en Raiola tientallen miljoenen euro’s gaan opleveren. De KNVB en Koeman wilden niet opnieuw de kritiek krijgen dat ze na Ziyech ‘het grootste talent van het land’ hadden laten lopen. Ook het leven van zijn familie draaide om Mo. Onder die druk moest hij presteren, en normaal blijven doen.

Toen zijn vader, zijn kompas in het leven, was overleden, stond hij voor de camera. Hoort erbij hè? Tranen welden op. Met de nieuwe Duitse trainer boterde het niet omdat hij de topsportmentaliteit miste. Het ging bergafwaarts maar Raiola wist hem toch weer onder te brengen bij het grote Juventus dat hem stalde bij Sampdoria. Nu lijkt hij gevlucht. Hij zou depressief zijn. Het wereldje heeft hem afgeschreven. Hij is negentien jaar.

De keuken van je moeder

Echt álles is eraan gedaan. Ja, dat is precies het probleem. Wie veel doet voor een ander, uit eigenbelang, verwacht veel terug. Dat hoge verwachtingspatroon kan als een ijzeren kooi gaan voelen. Was dit waar hij van had gedroomd, pingelend op de pleintjes in Kanaleneiland?

De les: laat ze het eerst zelf uitzoeken, die talentjes. Ramzi zei vorig jaar zelf in een boek: die jongens moet je niet pamperen, ze gaan dan zelf geloven dat ze prinsjes zijn. Wie het niet zelf redt, valt af. Dat is niet erg. Lang niet elk mens is geschikt voor topsport. Dwing jongens die toevallig fijn een bal kunnen raken niet te snel in dat veeleisende regime. Maak ze vooral niet te groot. Mo, geniet van de keuken van je moeder.

