De les van het WK voor Oranjevrouwen? Meer powerhouses gevraagd

De Oranjevrouwen likken hun wonden na een lange reis terug naar huis, vanuit Wellington. Terwijl Spanje, Zweden en gastland Australië zich opmaken voor de halve finales van het WK, is de vraag hoe het verder moet met Nederland, dat net als tijdens het EK en de Olympische Spelen in de kwartfinales strandde.

Zorgen over de toekomst zijn er. Want alleen de aansluiting met de wereldtop, waar het elftal en bondscoach Andries Jonker zo trots op waren, is niet voldoende. Het zal in de hele breedte van het Nederlandse vrouwenvoetbal véél beter moeten om daadwerkelijk weer in de mondiale top een hoofdrol te spelen.

Het WK in Australië en Nieuw-Zeeland laat zien dat de ontwikkelingen in het vrouwenvoetbal razendsnel gaan. Nieuwe verhoudingen dienen zich aan. Voor de kwartfinales was er nog slechts één land over dat ervaring had met het vieren van een wereldtitel (Japan). Oude grootmachten bij de vrouwen, zoals Duitsland en Amerika, vielen al vroeg door de mand. Traditionele voetballanden als Spanje, Frankrijk en Engeland staan op.

Explosiviteit en atletisch vermogen

Wie nog wat beter inzoomt, ziet dat er met het flink opschudden van de hiërarchie ook nieuwe, hogere eisen worden gesteld. Net als bij de mannen wordt ook bij de vrouwen steeds meer explosiviteit en atletisch vermogen gevraagd. Balvaardig zijn is niet genoeg, de speelsters moeten ook bijzonder snel en fit zijn. Gevraagd dus: energieke powerhouses.

De toplanden op dit WK zijn bovendien in staat flexibel om te gaan met hun tactiek. Dan is stilstand achteruitgang. Typerend was misschien wel wat Jonker zei over Stefanie van der Gragt, die afzwaaide als international na de uitschakeling tegen Spanje. Volgens Jonker verdient zij een standbeeld, omdat Van der Gragt met haar persoonlijkheid binnen en buiten de lijnen altijd een voorbeeld is geweest. “Dit soort verdedigers verdwijnt uit het moderne voetbal”, stelde hij.

Stefanie van der Gragt scoorde de gelijkmaker tegen Spanje. Beeld Pro Shots / Richard Maertens

Qua persoonlijkheid heeft hij een punt, maar onbedoeld raakte Jonker ook de crux: verdedigers van tegenwoordig zijn veel sneller, fitter, wendbaarder en completer. Van der Gragt staat vooral symbool voor de ploeg die in 2017 Europees kampioen werd en twee jaar later vice-wereldkampioen. Hetzelfde kan gezegd worden van Sherida Spitse en Lieke Martens. Alleen de ervaren Jackie Groenen liet op het WK zien dat ze ook mee kan in de trend in het hedendaagse vrouwenvoetbal. De wat jongere generatie, onder wie Jill Roord, Victoria Pelova en Damaris Egurrola, kreeg het nodige huiswerk mee.

In Esmee Brugts zit ook de tragiek van de eredivisie verpakt

“Er zullen nieuwe talenten op moeten staan”, zei Jonker, die nog een contract heeft tot en met het EK van 2025. Voorlopig dienen die zich bepaald niet bij bosjes aan. Ja, Esmee Brugts is er een, maar in haar verhaal zit ook de tragiek van de eredivisie verpakt. Brugts (20), die drie jaar geleden nog tussen de jongens van FC Binnenmaas voetbalde, zegt na drie seizoenen eredivisie uitgeleerd te zijn in Nederland. Ze is toe aan een nieuwe omgeving. Een door velen gedeelde lezing. “Als je jezelf wilt uitdagen en ontwikkelen, dan moet je vertrekken naar het buitenland”, zei Martens voor het toernooi. “Als dat niet meer in Nederland kan, dan moet je verder gaan kijken.”

Oftewel: de Nederlandse eredivisie is veel te zwak om de vijver met talenten op termijn groot genoeg te houden. De KNVB en de clubs moeten daarmee aan de slag. Uit de eredivisie komen heus wel talenten voort, zoals nu weer Wieke Kaptein, maar het zijn er te weinig. De verschillen in professionaliteit, faciliteiten en het niveau van de opleiding tussen de clubs zijn veel te groot. De echte talenten worden al snel te weinig uitgedaagd. Als de Nederlandse competitie zich niet gaat ontwikkelen, dan ontbreekt het fundament onder alle ambities en zal het voor Oranje steeds moeilijker worden om echt bij de top te horen op een eindronde. Welk spelsysteem je er ook op loslaat.

