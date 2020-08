De laatste test voor de Tour: ‘Als je van wielrennen houdt, dan draag je een mondkapje’

Een minuut voordat het peloton in Clermont-Ferrand het startschort hoort, mogen bij de wielrenners in het Critérium du Dauphiné de mondkapjes af. Om geen rommel achter te laten sjeest een medewerker met een kliko langs. Een voor een draperen de renners hun kapje in de vuilnisbak. De koers begint.

De mondkapophaaldienst was bij de start van de Dauphiné, traditioneel een van de belangrijkste voorbereidingswedstrijden voor de Tour de France, een zichtbare manier hoe wielrennen in coronatijd is georganiseerd. Het was niet de belangrijkste maatregel: om verspreiding van het virus te voorkomen is het normaal zo toegankelijke wielrennen eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis ‘achter gesloten deuren’ geplaatst.

In Clermont-Ferrand begon woensdag ook de laatste voorbereiding op een hopelijk coronavrije Tour de France. Pas over 2,5 week begint de Tour, maar tijdens de Dauphiné worden de veiligheidsmaatregelen in de praktijk ‘geoefend’ door de organisator van beide koersen, de ASO.

Thierry Gouvenou, na Tourbaas Christian Prudhomme een van de hoogsten in rang bij de ASO, sprak van het creëren van een bubbel, een term die de laatste weken vaak klonk in het wielrennen. De maatregelen bestaan vooral uit het afschermen van renners en staf voor fans en media. Zo zijn bij de start en de finish de paddocks volledig omgeven door hekwerk, waardoor mensen op afstand moeten blijven van de teambussen. Daarmee wordt voldaan aan de eis van zowel de internationale wielerunie UCI, als de Franse overheid.

Tijdens de wedstrijd zijn in de voedingszones geen fans toegestaan. Vooruit rijdt de gereduceerde reclamekaravaan, podiumceremonies zijn versoberd en het beeld dat twintig journalisten na de finish om Tom Dumoulin heen drommen, is verleden tijd. Er wordt slechts een beperkt aantal media toegelaten na de finish.

Wout van Aert wint wederom Een paar dagen na zijn zege in Milaan-Sanremo was Wout van Aert weer ergens de sterkste: nu in een iets minder iconische plaats, maar wel met een bijna even mooie naam: Saint-Christo-en-Jarez. Daar won Van Aert de sprint van een peloton in de eerste etappe van de Dauphiné. Hij werd er meteen leider mee in het klassement. Van Aert is daar eigenlijk als knecht voor het trio Dumoulin-Kruijswijk-Roglic, maar mocht op de steile weg richting de finish zelf sprinten. Daarin was hij overtuigend Daryl Impey en Egan Bernal te snel af. Zijn kopmannen, die daarvoor al het koersverloop overtuigend beheersten, kwamen allen in dezelfde tijd binnen. Van Aert schikt zich waarschijnlijk donderdag al in zijn ondersteunende rol: dan wacht een finish bergop, op de Col de Porte.

Na afloop worden de renners direct naar de hotels gereden, waar een aparte vleugel voor hen is geregeld. Alles gaat per auto: er wordt geen vliegtuig ingezet. Mondkapjes zijn altijd en overal verplicht. Ploegleider Grischa Niermann van Jumbo-Visma had het kapje de afgelopen dagen in de Tour de l’Ain de hele tijd op. Hij oefende alvast voor wat komen gaat. “Ben je er toch alvast wat aan gewend”, zei hij tegen de NOS zondag.

De maatregelen die deze week worden getest, zijn het maximale dat in het wielrennen kan worden toegepast. De ASO put voor de organisatie ook uit het ‘rampenprotocol’ dat werd ingesteld na de aanslagen in Nice in 2015. Zo kan bijvoorbeeld met wegblokkades worden gewerkt. Op die manier wordt geprobeerd fans te reguleren, zowel bij de aankomstlocaties als op sommige bergen.

Dat is misschien nog wel het belangrijkste hoofdpijnscenario voor Tourbaas Prudhomme. Juist die fans zijn onvoorspelbaar. Prudhomme heeft alleen de autoriteit op startlocatie en finishplek mondmaskers te verplichten. Dat geldt ook voor andere organisaties: voor de Boels Ladies Tour was juist het afstand houden langs het hele parcours de bottleneck en om die reden werd die vrouwenkoers afgelast.

Prudhomme kon in Frankrijk niet veel meer doen dan adviseren en mensen oproepen langs het parcours een mondmasker voor te doen. De Dauphiné had er zelf op ingespeeld met een slogan, gebaseerd op 2020. “Twee meter afstand van de renner, nul handtekeningen, twee belangrijke acties: handgel en mondkapje en nul selfies.”

De Tourbaas riep iedereen in de krant Nice-Matin op toch de regels ter harte te nemen. “Als je van fietsen houdt, doe je een mondkapje op. Het wordt gedag zeggen op afstand. Het is net als met Federer of Messi; die geven ook geen handtekening in de ochtend. Als de pandemie over is, komt de Tour terug, met uiteraard de zo magnifieke populariteit.”

De eerste etappe in de Dauphiné leidde woensdag onderweg tot weinig problemen. Voor het merendeel waren de wegen stil. Alleen op de toppen van beklimmingen en bij de finish was het drukker en was de twee meter afstand niet te houden. Toch leek het op te controleren drukte, en dat is waarschijnlijk de beste optie voor de Tour-organisatie. Want de Tour moet Parijs halen, en daar mag veel voor wijken. Zelfs toegankelijkheid.

