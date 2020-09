De Kuip gedraagt zich voorbeeldig, maar tegen het instinct bij een doelpunt is geen regel opgewassen

In het stadion van ‘Hand in Hand’ hangt zondag rond de aftrap om 12.15 uur het besef dat het beter is het clublied even niet letterlijk te nemen, en ook om het niet te zingen. In de Kuip staat meer op het spel dan drie punten. Feyenoord-ADO Den Haag is een lakmoesproef, voor de thuisclub, maar eigenlijk het hele betaalde voetbal.

Dat weet ook Peter Teleng, supporter op vak G. “Ik probeer me aan de regels te houden. Ik begrijp dat het nodig is. Maar in zo’n stadion zoek je elkaar gewoon op, Dat zit in de mens. Voetbal maakt emotie los, dat begrijpt Rutte gewoon niet”, zegt de Zoetermeerder (46), al sinds 1991 houder van een seizoenkaart.

Wat hij rond het stadion heeft gezien, groepjes supporters dicht bij elkaar, mag eenmaal binnen niet meer. Omdat het vorige week tegen FC Twente fout ging, wordt daar nu streng gelet op de anderhalvemetermarge. Premier Rutte sprak ferme taal (‘gewoon je bek houden’), de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb gaf Feyenoord een laatste waarschuwing en minister Van Ark dreigde met een eredivisie achter gesloten deuren bij nieuwe massale overtredingen. Teleng: “Ik vind het wel een beetje vreemd dat Rutte nu een grote mond heeft, terwijl hij zijn eigen minister van justitie na dat feestje de hand boven het hoofd hield.”

Feyenoord-fans hebben al vaak het gevoel dat er met twee maten wordt gemeten, in het bijzonder als het om hun club gaat. Die heeft er deze zondag alles aan gedaan om het beste jongetje van de klas te zijn. Assistent-trainer en clubicoon John de Wolf deed via internet een oproep aan de fans. Op de tribunes staat een leger van 420 toezichthouders. Speaker Peter Houtman blijft ondertussen maar hameren op de regels. In plaats van opzwepende muziek klinkt een versie met strijkers van ‘You’ll never walk alone’ uit de boxen. De fanatieke aanhang hangt kort twee spandoeken op: ‘VVD, houd zelf gewoon je bek’ en ‘Voetbal = emotie’.

Golven van ontzetting en gemor

Het duel met het nog puntloze ADO Den Haag leek vooraf een ideale wedstrijd om niet te veel spanning en intense emoties op te roepen. Het tegendeel blijkt na de aftrap waar. De spelers van Feyenoord lijken zelf ook onder hoogspanning te staan. De jarige Dick Advocaat (73) ziet zijn elftal technisch en tactisch door de eerste helft heen modderen. Sommige spelers maken de indruk dat ook bij het dekken van de tegenstander een afstandsregel geldt. Geluiden van ontzetting en gemor golven door het stadion.

Feyenoord mist Diemers en Botteghin (niet fit) en spits Jorgensen die in de warming-up ineens afhaakte. Zonder hen speelt de ploeg slordig en chaotisch. Spits Bozenik raakt amper een bal goed. Het niveau zal de wens van Berghuis om nog te vertrekken naar een club met meer perspectief slechts hebben versterkt. De 0-1 na een fout van Geertruida is illustratief. De verdediger maakt het zelf met een rake kopbal wel weer goed. Gejuich uit duizenden kelen. Een spreekkoortje - ‘Hand in hand!’- ebt snel weer weg. In de rust geeft speaker Houtman een compliment: ‘Ik moet een beetje blijven doorzeuren over de anderhalve meter, maar ik moet zeggen: jullie doen het fantastisch, dank je wel!’

Dierlijk instinct van de voetbalsupporter

Met nieuwkomer Teixeira en Narsingh als vervangers van de falende Linssen en Kokcü speelt Feyenoord in de tweede helft wat beter. Gedoe rond twee penalty’s van ADO, na ingrijpen van de videoscheidsrechter, zorgt even voor veel geschreeuw richting arbiter Higler. Slaat toch de vlam in de pan? Tijdig trekt Feyenoord de boel recht, met drie doelpunten. Ze leidden tot een ontlading. Vooral bij de fraaie omhaal van Senesi (2-1) veert bijna iedereen automatisch op. Het is het bijna dierlijke instinct van de voetbalsupporter. Teleng: “Je gaat gewoon juichen, dat zit in je. Feyenoord zit zo diep. Heel diep.” Als dat niet kan, moet je niet voetballen met publiek, vindt Teleng. Stel dat hij binnenkort niet meer naar de Kuip mag? “Dat zou heel erg zijn. Dan valt er iets weg in je leven. De liefde voor de club moet je ook samen kunnen beleven.”

Na het eindsignaal moppert Advocaat in de catacomben vooral over hoe zijn ploeg met zijn tactiek is omgegaan. En op de Var. Over de supporters is hij lovend. “Ik vond het heel vervelend dat alleen Feyenoord werd genoemd als club waar het niet goed was gegaan. Bij veel clubs ging het hetzelfde. Vandaag hebben onze supporters extreem laten zien dat ze het kunnen. Een groot compliment voor hen. Iedereen weet hoe moeilijk dat is in de Kuip.”

