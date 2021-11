De kras op de ziel van Willi Lippens, eerste Nederlander ooit bij Borussia Dortmund

“Ja, junge…” Willi Lippens (75) staat in de gang van zijn restaurant Mitten im Pott in Bottrop als zijn ogen blijven hangen bij een zwart-witfoto uit de jaren zeventig aan de muur. Moeiteloos somt hij de namen op die horen bij de afbeelding: “Cruijff. Ik. Keizer. Van Hanegem. Pahlplatz.”

Ja, dankbaar is hij. Dankbaar dat hij, kind van een Nederlandse vader en een Duitse moeder, zijn geld mocht verdienen als profvoetballer van Rot-Weiss Essen, Dallas Tornado én het grote Borussia Dortmund, woensdagavond de tegenstander van Ajax in de Champions League. Maar wat had het anders kunnen lopen. Anders móéten lopen.

“Ja, junge…”, zegt Lippens nog eens, terwijl hij het koekje bij de koffie uitpakt. Eerst een mededeling: “Ik ben niet boos, hoor. Natuurlijk heb ik verdriet gehad, maar ik ben een positief mens, een optimist, en koester de mooie momenten in mijn leven.”

‘De Eend’

Lippens, geboren in Bedburg-Hau, net over de grens bij Nijmegen, had een groot talent. Bij Rot-Weiss Essen, toen uitkomend in Bundesliga, maakte de Dribbelkönig al snel furore. Supporters noemden hem Die Ente, De Eend, vanwege zijn waggelende loopje. “Ik was populair in Duitsland, werd tweede op de topscorerslijst achter Gerd Müller, die een veel beter team om zich heen had. Ik verkeerde in de kracht van mijn leven.”

Dat viel ook Jaap van Praag op, toen voorzitter van Ajax. Hij probeerde Lippens in 1970 te verleiden tot een overgang. De kranten maakten er melding van voor het thuisduel met Werder Bremen. “Ik scoorde drie keer. Aan het einde zong het hele stadion: Willi, du darfst nicht gehen! Ik mocht niet weg. Toen dacht ik: oké, ik blijf in Essen. De mensen hielden van mij.”

Diverse keren kreeg hij telefoon van Helmut Schön, bondscoach van Die Mannschaft. Of Lippens niet voor Duitsland wilde uitkomen? Een Duits paspoort kon zo geregeld worden. “Maar ik wilde voor Nederland spelen”, slaat Lippens met zijn hand op tafel. “Als kind was dat mijn droom. Toen ik mijn vader vertelde dat Schön mij voor Duitsland had gevraagd, zei hij: ‘Als je dat doet, kom je er nooit meer in’.” Lippens begreep die reactie wel. Zijn vader weigerde in de oorlog de nazi’s te dienen, waarop hij werd mishandeld en een aversie tegen Duitsers ontwikkelde. “Hij haatte ze.”

Groot was dan ook de vreugde toen Lippens in 1971 een uitnodiging voor het Nederlands elftal kreeg. Eindelijk kon zijn wens in vervulling gaan. Maar eenmaal in Zeist bleek zijn droom mooier dan de werkelijkheid. De meeste spelers accepteerden hem niet. Een geboren Duitser in Oranje? Het lag destijds nog gevoelig. Vooral Willem van Hanegem, die Lippens spottend ‘Donald Duck’ noemt, en Rinus Israël maakten hem het leven zuur. Niemand greep in.

Nazi-zender

Lippens denkt terug aan de busrit naar De Kuip. Nederland-Luxemburg wachtte toen de buschauffeur in de zoektocht naar een geschikte radiozender bij een Duits radiostation belandde. “Hé, kan die nazi-zender uit?”, riep Israël door de spelersbus. Lippens: “Dat is toch niet normaal? Ik sprak Rinus erop aan, hoewel ik maar gebrekkig Nederlands sprak. ‘Wat zei je daar? We zijn jong, een andere generatie, en we zitten in hetzelfde team!’ Rinus zei: ‘Jij bent ook een nazi!’ Achteraf gezien had ik toen de bus uit moeten stappen en moeten zeggen: ik ga. Maar goed, ik was jong en wilde zo graag spelen in Oranje. Ik was daar te trots voor.”

Lippens zou diezelfde avond in actie komen voor Nederland, dat dankzij hem op voorsprong kwam tegen Luxemburg. Maar bij die ene interland zou het blijven. Het WK van 1974, waarin Nederland de finale haalde, beleefde Lippens vanaf zijn vakantieadres in Spanje. Het ‘haasje’, dat elke speler krijgt na zijn interlanddebuut, heeft hij om onduidelijke redenen pas onlangs per post gekregen. “Als ik erbij was geweest in ’74, waren we wereldkampioen geworden. Berti Vogts, mijn directe tegenstander, was altijd bang van mij. Ik had zeker een doelpunt gemaakt tegen hem.”

Spijt

Lippens zou als Nederlander uiteindelijk 92 doelpunten in de Bundesliga maken. Pas in 2017 wist Arjen Robben dat record te verbreken. Op zijn sterfbed betuigde Lippens’ vader spijt van zijn ‘nee’ tegen Duitsland. “Hij zei: ‘Willi, we hebben een grote fout gemaakt. Je had een grote internationale carrière kunnen hebben.” Lippens antwoordde: “Het is goed zo, papa.”

Vijftig jaar later valt er een stilte in Mitten im Pott. Lippens kijkt naar buiten, naar het landgoed waar zijn reusachtige villa staat waarin hij woensdagavond Borussia Dortmund-Ajax zal kijken. Twee weken terug zag hij ook de 4-0 in Amsterdam. “Ajax speelde erg goed, maar in Dortmund zal het niet zo makkelijk gaan. Vooral omdat er ruim zestigduizend toeschouwers zullen zijn, met die Gelbe Wand. Dat geeft extra druk voor Ajax.”

Het duel is ook een botsing van voetbalculturen, weet hij. “Nederland is een geweldig land om je als talent te ontwikkelen, een goede leerschool. Je leert de technische vaardigheden en oog hebben voor de situatie, maar dat is niet voldoende. Wat het verschil maakt, is mentaliteit. En die is in Duitsland veel beter dan in Nederland", zegt Lippens. Wie er moet winnen woensdagavond? “Ik ben voor beide.”

