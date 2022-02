De Kosovaarse Kryeziu (17) skiet op zelfde piste als haar idolen

Het afdalen van de berg is voor Kiana Kryeziu een sinecure vergeleken met de berg die ze heeft moeten beklimmen om de Olympische Spelen te halen. Om mee te kunnen doen aan wedstrijden in het buitenland had de 17-jarige skister uit Kosovo alle financiële steun van haar familie nodig. “Bijna de hele financiering kwam uit het gezindsbudget”, zei haar vader en coach Visar aan persbureau AP. Het leeghalen van de spaarpotten leidde er wel toe dat Kryeziu zich als eerste Kosovaarse vrouw wist te plaatsen voor de Winterspelen. Maandag start ze op de reuzenslalom, woensdag op de slalom.

Het was een droom die uitkwam, zei Kryeziu, die in het laatste jaar van de middelbare school zit. Ze keek altijd op televisie naar de prestaties van toppers als Mikaela Shiffrin en Petra Vlhová en nu is ze op de olympische piste in Peking een van hen. “Ik ga skiën met mijn idolen, hoe fantastisch is dat.” Ze beseft dat ze geen kanshebber is voor een hoge klassering. Haar doel is om minder dan tien seconden achterstand te hebben op de winnares. “Het combineren van school, sport, gezin en sociaal leven is erg moeilijk”, zei ze, “maar ik denk dat ik de perfecte balans heb gevonden.”

Kryeziu kreeg in Peking wel een teleurstelling te verwerken. Ze zou met skiër Albin Tahiri de Kosovaarse vlag dragen tijdens de openingsceremonie, maar dat feest ging niet door. Doordat de olympische coach Agim Pupovci positief werd getest op corona moest ze als contactpersoon in isolatie. Na een negatieve test kwam haar deelname aan de reuzenslalom niet in gevaar.

Sinds de toetreding tot het Internationaal Olympisch Comité in 2014 deed Kosovo, pas onafhankelijk sinds 2008, mee aan drie Spelen, in Rio, Pyeongchang en Tokio. Ondanks die korte olympische geschiedenis en het geringe inwonertal van 1,8 miljoen mensen, kent het land al drie olympische kampioenen. Kryeziu weet nog dat ze huilend voor de televisie zat toen de judoka’s Majlinda Kelmendi, Nora Gjakova en Distria Krasniqi goud wonnen.

Lees ook:

Skiën op de Balkan

Vergeet de urenlange autoritten, rijen bij de lift en peperdure skipassen. Dankzij nieuwe vliegverbindingen komen de skigebieden op de Balkan binnen handbereik.