De kloof tussen het Nederlandse curlingteam en de wereldtop is, alle investeringen ten spijt, nog groot

“Teleurstellend en vervelend”, zo omschrijft de aanvoerder van de Nederlandse curlingmannen, Jaap van Dorp (31), het verloop van het dit weekend afgesloten wereldkampioenschap. Het team sluit af met slechts twee overwinningen en een twaalfde plek. Alleen Zuid-Korea en China zijn onder Nederland geëindigd.

Vooraf werd vol vertrouwen ingezet op een positie bij de eerste zes, een plek die rechtstreekse plaatsing voor de Olympische Spelen van 2022 zou opleveren. Ook tijdens het toernooi hield de ploeg, naast Van Dorp bestaande uit Laurens Hoekman, Carlo Glasbergen, Wouter Gösgens en reserve Tobias van den Hur, hoop op de goede afloop.

“Zo’n wereldkampioenschap duurt dertien wedstrijden”, zegt Van Dorp in het telefoongesprek na afloop van het toernooi. “Wat er ook gebeurt, je hebt als ploeg altijd kans om slechte prestaties te herstellen. Het is een kwestie van leren van de fouten, doorgaan en toepassen.”

Het spel verbeterde naarmate de week vorderde, maar niet genoeg om aansluiting te vinden bij de beste zes landen. Onder andere Zwitserland, Schotland, Japan en Noorwegen bleken beter in het schuiven en plaatsen van de granieten stenen van ruim 19 kilo.

Curling op olympisch niveau

Het resultaat is niet alleen een tegenvaller voor de curlers zelf. Sportmarketingbureau TripleDouble en hoofdsponsor Asito steken de laatste jaren geld en energie in de sport en sportkoepel NOC*NSF maakt op jaarbasis drie ton over om het Nederlandse curling op olympisch niveau te brengen. Dat bedrag gaat voor een deel naar de spelers zodat ze op een professionele manier fulltime met de sport bezig kunnen zijn.

In Canada ontbrak de laatste week de progressie na het geïnvesteerde geld. Na twee keer tiende en een elfde plek volgde nu slechts de twaalfde eindpositie op het WK.

Van Dorp, die hard baalt van de eindklassering, voert twee redenen aan voor de tegenvallende prestaties. Volgens hem is de ijsvloer in Canada heel anders dan op zijn thuisbaan Zoetermeer. Dat heeft invloed op het effect en snelheid van de steen die hij speelt als skip, de persoon die binnen het team de koers bepaalt.

“We moeten proberen deze kwaliteit ijs ook op onze trainingslocatie te krijgen. Misschien is er met andere ijsmakers iets te realiseren. Al zitten aan de ijsmachines in Zoetermeer beperkingen. Het is aan de bond om te beoordelen of er geld aan uitgegeven kan worden. Het is belangrijk om alsnog olympische kwalificatie veilig te stellen.”

Trainen op andere locaties is niet echt een optie. In Nederland zijn amper uitwijkmogelijkheden. “Deze banen liggen bijvoorbeeld wel in Zwitserland en Schotland”, zegt Van Dorp. “Maar dat zijn nationale trainingscentra van onze concurrenten, die zullen het ijs niet zomaar met ons delen.”

Van Dorp wijst ook op het gebrek aan concurrentie in eigen land, waar slechts 150 curlers actief zijn. Daardoor ontbreekt het soms aan scherpte en intensiteit. Alle professionele curlers in Nederland vormen samen één team. De afgelopen zeven maanden heeft de ploeg geen serieuze wedstrijd gehad, in tegenstelling tot landen uit de top die nationale kampioenschappen hebben met taaie tegenstanders.

Wanneer toernooien het komende seizoen door corona wederom geen doorgang vinden, oppert Van Dorp voor geïmproviseerde kampioenschappen op kleinere schaal voor Europese landen als Duitsland, Zwitserland, Denemarken en Italië. “Wij hebben die wedstrijdervaring nodig om beter te worden.”

Met die ervaring denkt Van Dorp alsnog aansluiting te vinden bij de beste landen ter wereld. “Het is lastig voor ons om over deze nederlagen heen te komen. Gelukkig is het beslissende olympisch kwalificatietoernooi in december pas.”

Lees ook:

Kleinere sportbonden slaan de handen ineen. Curling en handboog vallen al onder één bond

Kleinere sportbonden hebben het heel moeilijk. En dus slaan ze meer en meer de handen ineen. Curling en handboog vallen sinds vorig jaar onder één bond.