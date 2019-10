De ‘klassieker’ voelde aan als een trainingspartijtje

Ach, Feyenoord. Ach, PSV ook. Ach, Nederlandse competitie. Niemand gaf vóór de ‘klassieker’ in de Arena een stuiver voor Feyenoord, maar dit tartte elke beschrijving: zo gênant, zo hol. Leuk misschien voor even voor de Ajax-fans, de 4-0 zege zondag in het trainingspartijtje, maar zeer schadelijk – dat zulks kan – voor de Nederlandse competitie die al in de elfde speelronde weer een fikse kras opliep.

Eerder op de dag had PSV zijn tweede opeenvolgende competitienederlaag geleden, met 0-4 maar liefst tegen AZ. Ajax heeft plotseling een gat van zes punten kunnen slaan. Er is nog genoeg te zeggen over Ajax in de ombouw naar een nieuwe ploeg voor dit seizoen, dat de sterkste opstelling voor trainer Ten Hag zo makkelijk niet te vinden is bijvoorbeeld. Maar dat geldt zeker ook voor PSV-coach Van Bommel. Ajax mag hoe dan ook als de beste ploeg van Nederland gelden, en die ploeg staat nu al los.

Lamentabel

Dat is eind oktober geen prettig perspectief voor Nederland voetballand, met een ontspoord PSV en heel ver daar nog achter het lamentabele Feyenoord, de volks- en gewezen topclub in verval. Na de verschutting in Amsterdam ratelt de nog relatief onervaren trainer Stam de lege zinnetjes weer aan elkaar. Hij mist het verbale vermogen om naar zijn spelers een punt te maken, dat bovenal zie je in zijn ploeg: een verzameling veelal elders afgedankte spelers, met verdediger Karsdorp en middenvelder Fer als sleetse exponenten, met niet de minste samenhang, niet het geringste idee.

Ach, Feyenoord. Minuut twee, Tagliafico passt op Promes, een doorsnee trap langs de lijn van de linksback op de vleugelspits. Het is Karsdorp, Feyenoords in Italië mislukte verdediger, al te machtig. Promes geeft de bal aan Tadic en die vindt Ziyech. Gesmoord door het lichaam van doelman Vermeer rolt de bal over de doellijn (1-0).

Luciano Narsingh (midden) van Feyenoord in duel met Ajax-spelers Nico Tagliafico (rechts) en Quincy Promes (links) Beeld ANP Sport

Ziyech is op het middenveld opgesteld – althans, daar begint hij in het goeddeels onbelemmerde spel met vele positiewisselingen. Het is al een teken. In grotere wedstrijden kan het niet, weten trainers, zo’n grillige speler op het middenveld. Tegen Feyenoord kan het, heeft trainer Ten Hag al ingeschat. Ajax speelt geregeld met vier aanvallers op een rij. Bij deze uitzondering kan het.

Minuut zeven, Neres tilt de bal in het strafschopgebied naar de in vrijheid opstomende verdediger Tagliafico, die hem op de linkervoet laat vallen. Diens tegenspeler Narsingh staat erbij en kijkt ernaar (2-0).

Banale ingreep

Bij Feyenoord – ach, Feyenoord – speelt aanvaller Berghuis op het middenveld. Typisch zo’n banale trainersingreep, van de beginnende Stam. De beste speler (althans, dat wordt gezegd) op het middenveld zetten om daar te kunnen ‘voetballen’, zoals trainers en spelers dan zeggen. Maar in zo’n wankel team als Feyenoord heb je er niets aan, zo’n gauw misnoegde (halverwege gewisselde) speler met nummer 10 in het midden. Aan Fer, controleur in naam, trouwens ook niet.

Stam: Ik begrijp hoe de gedachten zijn “Hoe we zo slecht kunnen spelen? Dat vraag ik me ook af”, zei Feyenoord-trainer Stam. “We namen de dingen door die we moesten doen, maar al in de eerste minuten laten we mensen lopen. In de rust hebben we ons er reëel op gericht om de schade te beperken. Supporters die mijn ontslag eisen? Het zal wel, ik kijk er niet van op. Ik begrijp hoe de gedachten zijn.” Ajax-trainer Ten Hag had genoten. “Ik heb een fantastisch elftal gezien”, zei hij. “De eerste helft was de beste van deze competitie.”

Ajax kan de bal soms leuk laten rondgaan tegen de luchtdekkers van Feyenoord. Het gaat soms zo makkelijk, dat de lol er ook af kan gaan. Na het verloren Champions League-duel van enkele dagen eerder met Chelsea had Van de Beek nog eerlijk gezegd dat tegen deze geladen tegenstander moeilijk te voetballen was. Tegen Feyenoord is nu soms geen kunst aan.

Gaandeweg de eerste helft kan Ajax Feyenoord toestaan nog iets te proberen. Zo hecht is een middenveld met Ziyech natuurlijk niet. Maar de verdedigers van Ajax, Veltman, Tagliafico, Blind soms, laten die van Feyenoord zien hoe je dat doet, een tegenstander op de huid zitten, ervoor proberen te komen.

Zo kan Feyenoord niets uitrichten. In het slotgedeelte van de eerste helft loopt Ajax dan maar weg. Minuut 37, Tadic geeft een leep passje op Neres, die beheerst afrondt (3-0). Minuut 40, na een mislukt schot van Dest komt de bal pardoes op het hoofd van Van de Beek (4-0).

Feyenoord verlaat het veld na de nederlaag tegen Ajax in Amsterdam. Beeld ANP Sport

Een middenveld van vloeipapier

Ja, dan is de tweede helft natuurlijk helemaal een aanfluiting. Berghuis is er niet meer bij, Tapia sjokt nu op Feyenoords middenveld van vloeipapier naast Fer – nou ja, totdat ook die wordt gewisseld. De Ajax-supporters schreeuwen nog om iets leuks, maar bij de spelers glipt bij zo’n stand natuurlijk iets van de concentratie weg, of ze hebben iets te moois in gedachten.

Ach, Feyenoord, het is erg genoeg zo. Na de pijniging zegt Stam in zijn tweede zin dat dit niet de bedoeling was – echt waar. “Je bent altijd op zoek naar invulling van…’’, zegt hij ook ergens. Hij doolt met zijn spelers. De Rotterdamse pers stelt hem al vragen over een ontslag, of hij daaraan denkt, of hij aan stoppen denkt. “Er wordt niet gekeken naar de situatie”, zegt Stam. “Maar uiteindelijk ben je als trainer verantwoordelijk voor de resultaten. Daar moeten we aan denken.” Er moet ook gekeken worden, zegt hij bijna in één moeite door, naar hoe de spelers op de trainer reageren. “We moeten kijken of dat goed genoeg is.”

Ajax-trainer Ten Hag, opvallend positief om niet te zeggen dat hij lyrisch over zijn ploeg spreekt, gaat in op tactische wijzigingen bij Feyenoord waarop zijn ploeg moest inspelen. Alsof het een wedstrijd is geweest, alsof Ajax op deze in alle opzichten bevreemdende dag niet fluitend van Nederland heeft kunnen weglopen.

