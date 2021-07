De kermende voetballer versus de doorbijtende wielrenner: welke mentaliteit wilt u uw kinderen meegeven?

Een licht touché door een Belgische verdediger, en Ciro Immobile duikt naar de grond, zijn spitsenhoofd al vertrokken van ingebeelde pijn. Terwijl hij kermt om zijn Italiaanse mámá loert hij door zijn wimpers om te zien of de scheids erin trapt. Weer een minuutje gerekt. Weer wat dichter bij de halve finale.

Aan de andere kant van het spectrum: Primoz Roglic, die al op dag twee zijn halve lichaam openschuurt aan het Franse asfalt, en vervolgens een volle week (!) probeert door te fietsen voordat hij besluit toch echt af te stappen.

We leggen deze overvolle sportweek de voetballer eens naast de wielrenner. Want als je overdag naar Het Grote Lijden zit te kijken, en ’s avonds naar Het Grote Aanstellen, ontkom je er niet aan je eens achter de oren te krabben.

Roglic na zijn val. Beeld AP

Clichés zijn waar

Waar een voetballer na een valpartij roept om zijn moeder, roept de wielrenner om zijn fiets: clichés zijn nu eenmaal clichés omdat ze waar zijn. De wielrenner kijkt vervolgens eerst of hij nog kan fietsen – voor botbreuken of een hersenschudding is na de finish pas tijd.

Het EK ligt nu drie dagen stil omdat de voetballers anders te vaak 90 minuten op een veld heen en weer moeten rennen. In de Tour zitten ze 90 uur op de fiets. Met twee rustdagen. Waarop de meeste wielrenners – inderdaad – een rondje gaan fietsen.

Wisselspelers, ook zoiets. In de wielrennerij zijn ploegen onlangs juist kléiner gemaakt.

Slinkse knopendraaier

De voetballer is een slinkse knopendraaier, iemand die met veel theater de mazen in de voetbalregels opzoekt. Hoort bij het spelletje, zeggen ze dan. Gelegitimeerd valsspelen – dat is toch je eer te na? Aan de andere kant: liegen, bedriegen – daar kunnen wielrenners natuurlijk ook wat van.

De wielrenner is gebaat bij vooruitgang. De voetballer bij stilstand. Geen waardeoordeel hier verder. Maar denk maar eens na over welke mentaliteit u uw kinderen wilt meegeven.

Fietsminnende redacteuren Koos Schwartz, Joris Belgers, Niels Markus en Seije Slager schrijven vanaf de bank een wisselcolumn over tourgerelateerde randzaken.