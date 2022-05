De kansen en valkuilen in Marseille volgens drie oud-Feyenoorders

Feyenoord speelt donderdag de return in de halve finale van de Conference League. De Rotterdammers verdedigen een 3-2-voorsprong tegen Olympique Marseille. Drie kenners, oud-spelers Rinus Israël en John van Loen en oud-trainer Bert van Marwijk, blikken vooruit.

Welke overeenkomsten ziet u tussen het huidige Feyenoord en het kampioenselftal waarvan u deel uitmaakte?

Rinus Israël, werd in 1969, 1971 en 1974 landskampioen met Feyenoord en won in 1970 de Europa Cup I: “Nou, ze hebben zich in ieder geval aardig verbeterd dit seizoen. Dat is te danken aan een aantal nieuwe spelers, die het voor Nederlandse begrippen gewoon goed doen. Het centrum, met Senesi en Trauner, doet het prima en ze hebben een goede middenvelder aangetrokken, Til. Daarnaast hebben ze jeugdige, talentvolle spelers als Malacia, Sinisterra en Kökçü. Dat maakt het elftal tot een goede mix. Ook mentaal zit het elftal uitstekend in elkaar. En ze hebben een goede trainer, al hadden wij die ook (Ernst Happel, red.).”

Bert van Marwijk, won als trainer in 2002 de UEFA Cup met Feyenoord: “Je ziet dat Slot vasthoudt aan min of meer dezelfde formatie en speelwijze, ongeacht de tegenstander. Dat deed ik ook in 2002. Een ontwikkeling in het huidige voetbal is echter dat teams vaak ‘hoog’ staan. Dit Feyenoord is wel aanvallender ingesteld. Zij proberen ook van achter uit te voetballen, net als wij toen. Slot is heel erg bezig met de ontwikkeling van zijn eigen team, terwijl er nu ook veel coaches zijn die zich richten op de kwaliteiten van de tegenstander. Als je een overeenkomst wilt zien, dan ging ik ook uit van mijn team en onze eigen manier van spelen. Of je nu tegen drie, vier of vijf verdedigers staat, of tegen twee of drie spitsen speelt – je moet altijd uitgaan van je eigen kracht.”

John van Loen, werd in 1993 landskampioen met Feyenoord: “De wil om te winnen en het beetje geluk dat wij in 1993 ook hebben gehad, zie ik dit seizoen ook bij Feyenoord. Mentaal zit het elftal goed in elkaar. Daarnaast zie je de filosofie van Slot duidelijk in het elftal. Iedereen geniet daarvan. Ook al verliezen ze van Marseille, dan nog hebben ze een wereldseizoen gehad.”

Is Slot een betere trainer dan Ten Hag?

Israël: “Om dat goed te kunnen beoordelen, moet je hun trainingen zien. Ten Hag is, denk ik, een goede trainer, ook al is hij soms een beetje een zeurpiet, omdat hij van Ajax niet altijd een even correcte weergave geeft. Maar Slot is volgens mij óók een goede trainer. Hij is reëel en komt altijd goed over – beter dan Ten Hag. Bij beiden zie je een duidelijke manier van spelen. Maar voor de precieze invulling ben je afhankelijk van de kwaliteit van de spelers.”

Van Marwijk: “Ik ga geen trainers met elkaar vergelijken, omdat ik ze ook totaal niet ken.”

Van Loen: “Ten Hag heeft al zo veel bereikt met landstitels, bekers en een halve finale in Champions League, terwijl Slot nog maar net is begonnen en nog geen prijs heeft gewonnen. Maar hij is op de goede weg. Ik vind hem heel rustig, heel reëel. Ook na de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille benoemde hij wat er nog verbeterd moet worden. Dat is goed. Hij heeft daarbij de beschikking over een goed, uitgebalanceerd elftal, dat toch maar mooi in de halve finale van een Europees toernooi staat. Zo slecht is onze competitie niet, ook al hoor ik veel mensen klagen.”

Gaat Feyenoord de finale halen?

Israël: “Thuis vond ik Feyenoord als team beter dan Olympique Marseille, waar vooraf nogal hoog over werd opgegeven. Of de vijandige omstandigheden een rol spelen, is de vraag. Ik zou het juist wel leuk vinden als zoveel mensen tegen je zijn. Ik zou er kracht uit halen. Marseille heeft zondag een tikkie gehad van Olympique Lyon (0-3, red.), terwijl Feyenoord juist makkelijk won van Fortuna Sittard, iets wat voorheen nog weleens moeilijk kon zijn. Al met al houd ik het op fiftyfifty.”

Van Marwijk: “Ik denk dat Olympique Marseille Feyenoord heeft onderschat. Ze hebben misschien meer individuele klasse, maar eigenlijk deden ze maar wat in Rotterdam. Ze dachten: dat doen we wel eventjes. En eerlijk gezegd denk ik dat ze dat nog steeds denken. Een beetje arrogant. Dat kan Feyenoord juist in de kaart spelen. Ik denk dat ze Marseille gelijk onder druk zetten. Daarmee maken ze zeker een kans.”

Van Loen: “Achterin is Marseille kwetsbaar, zoals zondag ook weer bleek tegen Olympique Lyon. Ik denk dat Feyenoord op de helft van Marseille druk gaat zetten. Zo kun je ze ook het beste bespelen: hopen dat ze een foutje maken en dan Dessers in stelling brengen. Laten we hopen dat Slot het juiste antwoord vindt. Zo vaak gebeurt het niet dat een Nederlandse club in een Europese finale staat.”

