De kans is groot dat Max Verstappen alle resterende Grand Prixs wint, en dat is slecht nieuws

Max Verstappen is de beroerdste niet. Of het gaat regenen, wilde voormalig ploeggenoot Daniel Ricciardo donderdag weten. En dus pakte Verstappen zijn telefoon om met een snelle vingerbeweging het weerbericht tevoorschijn te toveren. Het valt zondag wel mee, aldus Verstappen, die daarna nog wel uitlegde welke delen van het circuit opnieuw zijn geasfalteerd, en waar het mogelijk wat glibberig zou kunnen zijn.

Verstappen op Zandvoort was de laatste dagen als een man die weet dat hij gaat winnen. Vol zelfvertrouwen, en daardoor zeer relaxed. De vorige twee edities was hij de beste. Al twee jaar op rij is hij wereldkampioen, hij is hard op weg naar een derde titel. In 2023 won hij tien van de twaalf races, waarvan de laatste acht op rij. Dit weekend kan hij een record evenaren van Sebastian Vettel, die in 2013 negen races achter elkaar won.

De dominantie is enorm. De tegenstand geeft aan alleen te kunnen winnen door fouten van Verstappen. Lewis Hamilton was er nog het duidelijkst over: “Grote kans dat Verstappen alle races dit jaar gaat winnen.”

Niet meer de rauwdouwer

Waarom is hij zo goed? De auto is een belangrijke component. Red Bull geeft Verstappen simpelweg de snelste bolide. Bovendien is dit seizoen de voorsprong in de kampioenschappen zo groot (zowel individueel als met het team), dat Red Bull al bezig kan zijn met de ontwikkeling van de auto voor volgend jaar, veel eerder dan andere teams. Het geeft Red Bull waarschijnlijk ook in 2024 weer een voordeel.

De auto op zichzelf is niet alleen de reden – dan zou Verstappens ploeggenoot Sergio Perez ook ver vooruit rijden. Verstappen is in zijn sport een uniek talent. Hij rijdt volwassen, is niet meer de rauwdouwer uit het begin van zijn carrière en weet als geen ander hoe hij banden en remmen moet sparen. Allemaal is het aangeleerd in al zijn jaren in de autosport. Hij heeft 21 van zijn 25 levensjaren in een raceauto rondgereden, van de kart naar de meest prestigieuze auto mogelijk. Een heel leven op een circuit levert een enorme bak aan ervaring op.

Maar hoe goed het allemaal uitpakt voor Verstappen, zo schadelijk is die dominantie voor de Formule 1. De sport verloor bij de vorige dominante periode, die van Lewis Hamilton tussen 2013 en 2020, miljoenen kijkers wereldwijd. Het was aan de Netflix-serie Drive to Survive en de spannende finale van het seizoen 2021 (toen Verstappen in de laatste ronde van de laatste race Hamilton versloeg) te danken dat de sport weer opkrabbelde.

Belangstelling taant

Maar in het tweede grootse jaar van Verstappen blijkt dat de interesse alweer tanende is. In Amerika, dankzij Netflix een nieuwe, belangrijke groeimarkt voor de F1, neemt de interesse nu alweer af. Naar de race in Miami keken dit jaar liefst een kwart minder mensen. Ook mondiaal keken volgens de organisatie achter de F1 afgelopen jaar een paar miljoen kijkers minder. In Nederland, waar de meeste Verstappenfans wonen, lijkt de interesse weliswaar ongeveer gelijk te blijven, ook al zijn de cijfers van streamingdienst Viaplay niet openbaar.

De sport moet spannender, ook al staan de rijders ver achter Verstappen dicht bij elkaar. Maar hoe? Hamilton pleitte voor een regelwijziging, al is die pas mogelijk vanaf 2026. Precies zo een waardoor hij zelf de overheersing verloor. Verstappen is daartegen. Volgens hem zorgen regelveranderingen juist voor een situatie waar hij zelf in zit. Laat anderen maar dichterbij komen met dezelfde regels, is zijn mening.

Verstappen maakt het op sportief vlak niet uit. Als de race saai is, betekent het dat hij wint. “Ik hou er natuurlijk van als je rechtdoorzee naar de finish kan rijden. Dat is comfortabeler. Het gebeurt een of twee keer per jaar, dat je zo kan rijden. Maar als het een race wordt, is dat prima voor mij.”

Carlos Sainz van Ferrari hield de hoop afgelopen week nog hoog: “Jullie zien het vrij dramatisch. Max gaat echt niet altijd winnen.”

Lees ook:

Wat maakt ‘tovenaar’ Verstappen zo oppermachtig?

Zes races voor het einde van het Formule 1-seizoen kan Max Verstappen zondag al wereldkampioen worden, op het Marina Bay Circuit in Singapore. Waarom is hij zó oppermachtig. Vijf vragen.