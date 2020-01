De jacht op doping is veel te ingewikkeld

De sportwereld verkeert met de nakende uitsluiting van Rusland wegens het systematisch rommelen met dopingtesten dan wel in roerige tijden, de dopingstrijd gaat gewoon door. Met 42 zijn ze, de landen die sinds gisteren vertegenwoordigd zijn op een conferentie in het Limburgse Vaalsbroek. Gastheer is de Nederlandse dopingautoriteit. De bedoeling is om onderling kennis uit te wisselen die de invoering van de nieuwe antidopingregels moet stroomlijnen.

De herziene code, opgesteld door het Wereldantidopingagentschap (Wada), werd in november in het Poolse Katowice goedgekeurd en gaat in vanaf volgend jaar. Aan de Wadacode, een cruciaal document voor het internationale dopingbeleid, is al vier keer gesleuteld. De tendens? De inspraak van atleten neemt toe, maar de complexiteit van de regelgeving blijft.

De tuchtprocedure verandert

Voortaan stelt het Wada strengere eisen aan de tuchtprocedure bij de juridische afwikkeling van dopingzaken. Door de diversiteit aan juridische systemen en tradities ziet Herman Ram van de Nederlandse dopingautoriteit die procedures verschillen van land tot land. “In Nederland verlopen die helemaal anders dan in Engeland of Hongarije. Het Wada stelt daar nu richtlijnen voor op. Door bijvoorbeeld het recht op hoor en wederhoor als voorwaarde te stellen. Of het principe dat de verdediging en de aanklager op gelijke basis kunnen procederen.”

De voorlichting wordt uitgebreid

Bepalend in de strijd tegen doping is de voorlichting van sporters. Die oriëntatie, in de code voorheen slechts summier genoemd, wordt nu verder uitgewerkt. Zo moet elke nationale antidopingorganisatie een educatieplan schrijven op basis van Wada-richtlijnen. Ram: “Voor de meeste antidopingorganisaties is dat nieuw: welke sporters wil je bereiken, hoe voer je dat uit? Door dat in een vaste regelgeving te gieten is het duidelijker waaraan voldaan moet worden. Dat maakt het concreet en toetsbaar. En vooral: het komt de atleten ten goede.”

De atleten krijgen meer invloed

De wijzigingen in de Wada-code plaatsen atleten in een meer comfortabele positie. De invloed van de sporters is voelbaar. De nadruk op de voorlichting en de harmonisering van de tuchtprocedure zijn daar het bewijs van. Daarnaast krijgt de maatstraf voor recreatieve drugs een versoepeling. Een standaardschorsing voor het gebruik van partydrugs zoals xtc of cocaïne wordt verlicht van twee jaar naar drie maanden.

Dit soort wijzigingen illustreert volgens Ram dat de rechtspositie van individuele atleten sterk verbetert. De invloed neemt onmiskenbaar toe, zegt Ram. “De Wada-atletencommissie (met Nederlander Chiel Wanders, red.) roert zich meer en wordt steeds actiever. Ook structuurveranderingen binnen het Wada maken de positie van die atletencommissie steeds steviger. En daar maakt ze optimaal gebruik van. Er wordt ook werk gemaakt van meer spreek- en stemrecht binnen het bestuur. Vroeg of laat gaat ook dat gebeuren.”

Kan de dopinglijst korter?

De wens binnen het Wada klinkt steeds luider: de regels rond doping vereenvoudigen. Dat streven is volgens Ram simpelweg ‘mislukt’. Er duiken steeds nieuwe aanleidingen op om aan de Wadacode te sleutelen

Die problemen worden als oplossingen toegevoegd aan de code, vertelt Ram. “Het geval-Lance Armstrong leerde ons dat dopingcontroles alleen onvoldoende zijn en recherchewerk nodig is om oplichters te vatten. Maar ook de Ruslandaffaire heeft in 2018 tot een wijziging geleid. De oorspronkelijke code was bedoeld om individuele sporters te controleren. Ze was nooit bedoeld om een land in zijn geheel aan te pakken, waardoor in allerijl nieuwe regels moesten worden gecreëerd.”

Die regelgeving stapelt zich op, terwijl er geen oude regels worden geschrapt, zegt Ram. Een benadering gericht ook op de geest van de sporter en minder specifieke regelgeving moeten volgens Ram een oplossing bieden. Dat wil Ram tijdens het driedaagse beraad bespreekbaar maken. Maar ook een kortere dopinglijst, een ingreep waarvoor het Wada vooralsnog huiverig is, zou minder problemen opleveren. Stappen die het leven voor sporters makkelijker maken, vindt Ram. “Pluis heel die code na, en elimineer overbodige regelgeving. Want daar schiet de dopingstrijd niets mee op.”

