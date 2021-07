De Italianen zijn in alle stilte uit het peloton verdwenen

Iets ontbreekt er aan deze Tour de France, maar je weet niet precies wat. Tot je het EK voetbal overpeinst en je het ineens ziet.

Snel begin je te zoeken op het tv-scherm: nee, niet in de kopgroep. In het peloton dan? Voorop rijdt een Britse ploeg met een Pool, een Ecuadoriaan en een Spanjaard in dienst. De geletruidrager is een Sloveen uit een ploeg van een sultan uit de Emiraten.

Je vermoeden klopt: in alle stilte zijn de Italianen uit de Tour verdwenen. Sinds 2019 wonnen ze geen etappe meer. Op een anonieme twaalfde plek in het klassement vinden we Mattia Cattaneo terug. Er rijdt niet eens een Italiaanse ploeg mee!

De internationalisering van het wielrennen bracht ons Colombiaanse, Britse, Sloveense en Australische Tourwinnaars, maar ze heeft de Italiaan uit het peloton verdreven. Goed, Vincenzo Nibali won de ronde in 2015, maar hij rijdt inmiddels met zijn laatste benen en er is in de verste verte geen opvolger te bekennen.

De epische duels tussen Fausto Coppi en Gino Bartali

Terwijl de Italianen zoveel Tourhistorie schreven. De epische duels tussen Fausto Coppi en Gino Bartali. Het hallucinante klimwerk van Marco Pantani. De sprints van showman Mario Cipollini. Vooruit, ze beschreven ook enkele donkere pagina’s van de wielergeschiedenis, maar het is niet dat pakweg de Amerikanen het zuiverder deden.

Kijk naar het EK en zie wat in de Tour ontbreekt. De Azzurri spelen met passie, aanvalslust en een truc of list als de wedstrijd erom vraagt. En dat immer gesoigneerd. De gehele staf gaat gekleed in onberispelijke maatpakken van Armani.

Sinds het verdwijnen van de Italianen uit het Tourpeloton, konden ploegen als Ineos en Jumbo-Visma de koers lamleggen met hun controlezuchtige wielercatenaccio. In afwezigheid van de Italiaanse bravoure en klasse, rijdt een geletruidrager met piekhaar de concurrentie binnen anderhalve week in de touwen. De Tour kan wat sprezzatura gebruiken.

