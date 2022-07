De intieme en emotionele wens van Hugo Houle in de Tour: hij won voor zijn overleden broer

Eigenlijk was het ‘een droom van een dwaas’. Nooit eerder had Hugo Houle ooit ergens iets op het hoogste niveau gewonnen. Maar hij wilde per se een keer een zege in de Tour. Voor zijn kleine broertje Pierrik, die tien jaar geleden overleed na een aanrijding met een auto. Dat was zijn belofte, daar zou hij alles voor doen. Dinsdag in Foix kwam het allemaal samen.

Soms vallen verhalen in de Tour op door de kleine intieme dromen van een individuele renner, die meestal wegvallen in het grote epos van winnen en verliezen. In Foix kwam er eentje aan de oppervlakte. Voor Houle (31) ging het niet om de gele trui, of over het halen van genoeg punten. Het ging om zijn eigen queeste.

Dronken automobilist

De broers Houle waren onafscheidelijk in hun jeugd. Samen deden ze alles, van hardlopen tot fietsen. Ze keken samen de Tour de France, waar ze als Canadese jongens wel vroeg voor op moesten. Tot die ene 21ste december 2012, toen Pierrik nog een rondje ging rennen in het kleine dorp van 1500 inwoners waar de familie woonde. De drie jaar jongere broer, sportief de betere van het gezin, werd geraakt door een auto. De dronken bestuurder rende weg.

Hugo vond zijn broer drie uur later langs de weg. Hij voelde diens arm, pakte Pierriks hand, voelde of hij nog ademde. Het was vergeefs, Pierrik was al overleden. Het verlies deed en doet nog steeds pijn, vertelde hij in Foix. “Ik zeg altijd dat als jij een keer in de problemen komt, er maximaal vier mensen zijn die je meteen komen helpen. Ik ben er van die vier een kwijtgeraakt. Het kostte maanden om daar overheen te komen.”

Solo van 40 kilometer

Tien jaar lang zocht Houle daarna naar de manier om zijn broer te eren. In Foix lukte het na een lange solo van veertig kilometer. Hij bedwong onder meer de steile Mur de Péguère waar hij rillingen kreeg van de inspanning, zo dicht zat hij tegen zijn maximum aan. Maar hij hield vol, en kwam met meer dan een minuut voorsprong op Valentin Madouas en Michael Woods over de finish, en zes minuten op de groep met alle favorieten. “Als ik mijn droom kon uittekenen, dan had ik het zo gedaan. Solo aankomen en genoeg tijd hebben om van dit moment te genieten.”

Aan de finish wees hij met een vingertje omhoog. Daarna kwamen tranen. “Ik wist niet of het ooit zou lukken. Nu heb ik het gedaan. En ik heb me nog nooit zo gevoeld als nu.”

