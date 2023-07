De huilbui in het krachthonk zullen de waterpolozusjes Rogge niet snel vergeten

In de auto hoorde waterpoloster Bente Rogge in het verleden bijna elke dag de klaagzang van haar zus Lieke aan. Op de heenweg naar het trainingsbad van de nationale selectie in Zeist riep de jongste van de twee dat ze geen zin had, op de terugweg was ze opgelucht dat ze weer naar huis kon.

Eind 2019 brak Lieke, inmiddels 22 jaar, in tranen uit tijdens krachtoefeningen. Ze was ontroostbaar. Met een stageperiode als student fysiotherapie op komst werd het leven als topsporter haar te zwaar. “De gewichten liet ik op de grond vallen, en daarmee ook mijn hele ziel en zaligheid. Ik wilde me niet meer zo ongelukkig voelen bij iets wat ik daarvoor altijd het liefste deed: waterpolo.”

Afscheid van Oranje

Haar zus Bente, drie jaar ouder, zag het gebeuren en greep in. “We stappen nu naar Arno Havenga (de bondscoach red.) en zeggen dat je stopt bij Oranje”, zei ze. En zo geschiedde. Lieke nam afscheid van Oranje, Bente reed voortaan zonder haar naar Zeist.

Het was een niet meer dan logische beslissing, zegt Bente. “Als je geen plezier hebt, werkt het niet. In een ploeg rust je op de motivatie van de ander. Als de een het zwaar heeft, vangt de ander haar op. Als je dat niet kan bieden, voeg je niks toe.”

Dat de twee zussen Rogge zondag met het Nederlands team beginnen aan het wereldkampioenschap waterpolo in Japan is allerminst een vanzelfsprekendheid, zeggen beiden. Opgewekt zitten ze schouder aan schouder een paar dagen voor vertrek aan een tafel naast het trainingsbad in Zeist. De huilbui in het krachthonk zullen de zussen niet snel vergeten.

Onmisbaar in de opmars richting de wereldtop

Lieke stopte en besloot naast haar studie fysiotherapie alleen nog bij haar vereniging ZV De Zaan te waterpoloën. Bente, lid van dezelfde club, viel een paar maanden later als laatste selectielid af voor de Olympische Spelen in 2021. Het maakte dat ze voor het eerst sinds hun vroege puberjaren met hun ouders samen op vakantie konden. Zuid-Frankrijk, surfen, verder helemaal niks.

Inmiddels zijn ze steunpilaren in het team van de nieuwe bondscoach Evangelos Doudesis. De Griek, ‘zeg maar Eva’, noemt ze onmisbaar in de opmars richting de wereldtop. Het laatste WK werd Nederland derde, in de wereldbeker tweede.

Bente domineert in defensief opzicht, Lieke vormt als doelgerichte en scorende aanvaller voor tegenstanders het grootste gevaar. Doudesis prijst de zussen, die beiden tijdelijk studeerden en waterpoloden aan de Arizona State University, om hun positieve instelling en veerkracht. Ze hebben zich beiden na een zware periode terug in het team gevochten.

Voor het eerste weer echt plezier in het water

Bij Lieke was daar eind vorig jaar een telefoongesprek met Doudesis voor nodig. Ze kenden elkaar nog uit de tijd van Jong Oranje. “Bij ZV De Zaan hadden we net een Europese wedstrijd gespeeld. Ik voelde voor het eerst weer echt plezier in het water. Zo erg dat ik van blijdschap huilde. Ja, weer die tranen. Het oude gevoel was terug.”

In tegenstelling tot haar jongere zus was Bente nooit klaar met waterpolo. Ze zette de teleurstelling van het missen van de Spelen opzij en sloot weer aan bij Oranje. Vastbesloten om zichzelf te bewijzen. “Ik ben jaloers op haar intrinsieke motivatie”, zegt Lieke. “Ik heb doelen nodig, stippen aan de horizon zoals het WK straks en de Olympische Spelen. Bij Bente komt het uit haarzelf.”

Bente werkt als voormalig student biomedische wetenschappen bij een farmaceut, Lieke probeert zo veel mogelijk uren te maken als fysiotherapeut. Beiden gedijen goed onder leiding van de Griekse coach.

Doudesis stimuleert een maatschappelijke carrière, omdat dit in zijn filosofie balans en veiligheid in het leven van de sporter brengt. “Waterpolo is voor hem bijzaak”, zegt Lieke. “Hij wil vooral dat we lekker in ons vel zitten en dat is hem gelukt. We zijn onze teleurstellingen te boven gekomen.”

