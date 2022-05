De historische Europese finale van Feyenoord die compleet uit het collectieve geheugen verdween

Op 26 april 1962 speelden Ajax en Feyenoord in het Olympisch Stadion in Amsterdam de finale van de Intertoto. Het was een historische dag, omdat er voor de eerste keer een Nederlandse club in een Europese finale stond; twéé clubs zelfs. Het was tevens de eerste Europese voetbalfinale in een Nederlands stadion. Nog steeds is dit het enige internationale duel tussen Ajax en Feyenoord.

Ondanks de historische lading is de Europese finale van 1962 compleet vergeten. En dat terwijl de overeenkomst met de huidige situatie voor de hand ligt, omdat Feyenoord de finale van de Intertoto bereikte in het eerste seizoen van dit toernooi, net als nu in de Conference League.

8000 Zwitserse franken

De Europa Cup 1 – nu de Champions League – was zestig jaar geleden al het internationale toernooi waar alleen de allergrootste clubs successen boekten. Als antwoord werd begin 1961 de Intertoto bedacht, omschreven als een nacompetitie waarvoor elk deelnemend land vier clubs mocht inschrijven. “Er is voor hen bovendien een behoorlijk bedrag te verdienen”, legde KNVB-bestuur Lo Brunt destijds uit. “Zij ontvangen voor elke wedstrijd gemiddeld 8000 Zwitserse franken.”

In het eerste jaar deden acht landen mee. Namens Nederland waren dat Feyenoord, Ajax, Sparta en VVV, die werden ingedeeld in een poule met drie andere clubs. Deze zes wedstrijden werden gespeeld in de zomerstop, waarna de poulewinnaars zich plaatsten voor de kwartfinale in november.

52 wedstrijden in twaalf maanden

Feyenoord kwam zo uit in twee Europese competities tegelijkertijd. Als landskampioen had het zich namelijk ook geplaatst voor de Europa Cup 1, waardoor het maar liefst 52 keer speelde in twaalf maanden. Voor deze voetballers, allemaal als semiprof, was dat een enorme belasting.

Ondanks deze extra druk haalde de club de finale van de Intertoto na een indrukwekkende reeks wedstrijden tegen Schalke 04, IFK Göteborg, FC La Chaux-de-Fonds, Spartak Königgratz en Banik Ostrava. Rotterdam raakte compleet in de ban van dit onverwachte Europese succes, net als nu het geval is.

Geen werkende telefoon in het stadion

Deze wedstrijden waren alleen niet te volgen op tv, omdat hiervoor geen toestemming was gegeven. Dagblad Het Vrije Volk reageerde alert door dan maar zelf rechtstreekse telefonische verslagen te verzorgen van de uitwedstrijden, te volgen via geluidsboxen in de stad – ook als Sparta speelde. Een hele klus, want bij Schalke was er geen werkende telefoon in het stadion, zodat de verslaggever heen en weer moest rennen naar een Duitse familie enkele minuten verderop. De stunt trok duizenden mensen, die zo enthousiast waren dat er zestig jaar geleden al werd gesproken van het legioen van Feyenoord-supporters.

De finale tegen Ajax zorgde vooraf voor veel hoofdbrekens, omdat beide ploegen die in de eigen stad wilden spelen. De onderlinge sfeer werd steeds slechter, waarna de Amsterdamse burgemeester Van Hall uitsluitsel gaf met een loting op 8 april, slechts achttien dagen voor de wedstrijd. Met een sigaret in zijn rechterhand hield hij in zijn linkerhand het kaartje vast met de naam van het Olympisch Stadion.

‘Kampioen worden we toch nog wel’, zong het legioen

In een zinderende wedstrijd verloor Feyenoord zijn eerste Europese finale met 4-2, vooral dankzij Sjaak Swart, Henk Groot en de excellerende Ajax-aanvoerder Co Prins. ‘Een erg teleurgestelde indruk maakte het legioen na afloop niet,’ merkte Het Vrije Volk een dag later op. ‘Ze hadden een wedstrijd gezien, waarover nog weken mag worden gepraat, zo mooi, zo goed, zo spannend, zo vol emoties.’ Zingend gingen de Rotterdammers weer naar huis. “Kampioen worden we toch nog wel.” En dat klopte, als bekroning van het seizoen met 52 wedstrijden door heel Europa.

Lees ook:

De column van John Graat

Het stripfigurenelftal van Feyenoord laat zien wat je toch kan als je niet perfect bent