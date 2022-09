De herstart van het shorttrackleven was moeilijk voor Suzanne Schulting

Het lijkt deze maandag precies op voorgaande jaren. Suzanne Schulting vertelt over een nieuw shorttrackjaar, met nieuwe plannen en doelen, dit keer op een bedrijventerrein aan de A2 tussen de uitgestalde airco’s en warmtepompen van de hoofdsponsor. Er wordt gegrapt, ze krijgt een bosje bloemen vanwege haar 25ste verjaardag (zondag) en een code waarmee ze op de website van de sponsor een gratis luchtreiniger kan aanvragen.

Maar niet alles is bij de officieuze start van het shorttrackseizoen hetzelfde voor Schulting. Na Peking, waar ze vier olympische medailles won (twee goud), ging de druk eraf, en om haar heen veranderde de structuur. Bondscoach en vertrouweling Jeroen Otter nam een sabbatical, oud-rijder Niels Kerstholt werd coach. En op zijn trainingsschema’s voelde Schulting zich ingeklemd. Vier weken lang, bij de start van het nieuwe seizoen, zag ze haar sport als werk. Het ging tegenstaan, zo erg dat ze op het ijs soms in huilen uitbarstte.

De sprankeling was weg

Het was allemaal maar monotoon, vond Schulting. Jarenlang had ze elke week wel iets geks gehad om naar uit te kijken. Een training op de langebaan, of eens baanwielrennen tussendoor. Dat ze nu om moest gaan met elke dag een training om 08.30 uur ’s ochtends, was moeilijk. Ze miste de sprankeling, iets om naar uit te kijken.

Het was niet alleen het veranderde schema dat aan het begin van de zomer meespeelde, zegt Kerstholt. Het was ook alles wat er zich in haar leven afspeelde. Jaren moest Schulting telkens maar weer presteren. Die druk was enorm en had misschien te veel aan haar gevreten. “Daar zijn we over in gesprek gegaan. Want als ik een ding niet wil, dan is het het beest, de winnaar in Schulting kapotmaken.”

Beiden deden ‘water bij de wijn’, aldus Kerstholt. De verrassing kwam terug. Het is op trainingsgebied die puzzel die dit jaar moet worden gelegd. Dat vraagt wat van Schulting, die nu op zichzelf moet vertrouwen. “Jeroen was veel meer dan een coach. Hij was een klankbord. Dat is Niels niet. Het is soms lastig. Je kan makkelijk in je eigen hoofd verdwijnen. Dat is voor mij een ontwikkeling. Maar daar spreken we over.”

‘Soms mag ik wel wat liever voor mezelf zijn’

Wennen en zoeken. Niet alleen om uit te vinden wat haar nieuwe coach precies vindt en hoe dat samen gaat met het beter worden, maar ook om voor zichzelf een naar eigen zeggen ‘wat relaxter’ manier van leven te vinden. “Kijk, ik vind het nog steeds ontzettend naar als ik mijn training niet goed genoeg uitvoer. Dan kom ik heel chagrijnig thuis. Maar soms mag ik wel wat liever voor mezelf zijn.”

Het is niet gek, in een post-olympisch jaar waarin de allergrootste prijzen niet worden vergeven en de titeltoernooien die er wél zijn pas volgend jaar voorjaar plaatsvinden. Dit keer was er dan ook tijd voor een terrasje, een film in de bioscoop, of lekker uit eten met haar nieuwe vriend. Veelal in Amsterdam, waar ze ‘als uitvalsbasis’ een appartementje heeft gekocht en regelmatig vertoeft. Een duidelijke scheidslijn: schaatsen in Friesland, ontspanning in de hoofdstad.

De komende weken trekt ze weer naar Friesland. Het is zoeken naar bevestiging, want ook Schulting heeft geen idee hoe door de nieuwe trainingsaanpak de topvorm wordt bereikt. Ze heeft vertrouwen in de aanpak van Kerstholt, maar ze weet het niet zeker. “Het is vroeg om er nu al een oordeel over te vellen. En ik ben blij dat we weer beginnen. Het is wel weer mooi om niet de kluizenaar te zijn van de afgelopen trainingsmaanden.”

