De helden van de Australian Open heten dit jaar niet Novak Djokovic of Serena Williams

De echte helden van de Australian Open zijn onzichtbaar. Steven Gelagotis bijvoorbeeld, ambulancebroeder in de staat Victoria die besmet raakte met het coronavirus en doodziek werd. Hij is een van de acht Australische reddingswerkers en vrijwilligers die op het grandslamtoernooi in Melbourne hun stem mogen laten horen. Als vervanger van de lijnrechters.

Om het aantal mensen op de banen van Melbourne Park te beperken, besloot de organisatie van de Australian Open de lijnrechters te vervangen met elektronische waarneming. Een dozijn camera’s bewaakt de lijnen en als een bal buiten de baan belandt roept een ingeblikte stem luidkeels ‘out!’.

Eerbetoon

Als eerbetoon aan hun zware en risicovolle werk koos de Australian stemmen van landgenoten die beroepshalve levens redden of kwetsbare groepen helpen. Door elk van de zes staten en twee territoria van het land werd iemand genomineerd als stem van de elektronische lijnrechter.

Van de Zandschulp en Haase onderuit Botic van de Zandschulp en Robin Haase, de twee Nederlanders in het enkelspel van de Australian Open, zijn al in de openingsronde uitgeschakeld. In zijn debuut op een grandslam verloor Van de Zandschulp (25) kansloos van Carlos Alcaraz, het 17-jarige toptalent uit Spanje: 6-1, 6-4, 6-4. Haase, op de wereldranglijst afgezakt naar positie 197, ging op Melbourne Park ten onder tegen de Serviër Filip Krajinovic: 7-6 (4), 6-3, 4-6 en 6-2. Voor de 33-jarige Haase was dit de 44ste deelname aan een grandslamtoernooi. Sinds zijn debuut in 2007 won hij twintig partijen, waarvan de meeste, acht, op Wimbledon.

Zoals Gelagotis, de 27-jarige ambulancebroeder die bij het vervoeren van coronapatiënten zelf het virus onder de leden kreeg. Hij zette een campagne op om de bevolking, en met name jongeren, te waarschuwen voor het gevaar van Covid-19. Hij is inmiddels een vertrouwd gezicht in de talkshow The Project op de Australische tv.

Gelagotis is ook fervent tennisliefhebber en al enigszins bekend met het werk van lijnrechter, onthulde hij in The Sydney Morning Herald. “Ik herinner mij nog dat ik als kind met mijn vader en moeder op televisie keek naar de Australian Open. Als ik dacht dat de bal uit was, riep ik en stak ik mijn arm uit, alsof ik een lijnrechter was. Het is een grote eer om nu deel uit te maken van dit iconische sportevenement.”

Honderd maaltijden

Ook de stem van Simon Merrick, vrijwilliger bij de State Emergency Service in New South Wales, galmt dezer dagen over de banen van Melbourne Park. Hij redde twee mensen die met de auto van de weg waren geraakt en zich wanhopig vastklampten aan een boomtop in de buiten zijn oevers getreden rivier Hunter Valley.

Ook Reanne Sanders werd uitverkoren. Zij maakt in Northern Territory dagelijks honderd maaltijden voor mensen in nood. En Jackie Rousseau mag haar stem laten horen, omdat ze in Australian Capital Territory een gratis zwemprogramma opzette voor kinderen, van wie de ouders de zwemles niet kunnen betalen. Het is duidelijk, de helden op de Australian Open heten dit jaar niet Novak Djokovic of Serena Williams.

