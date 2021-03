De Healthy Ageing Tour is een stap richting gendergelijkheid in de wielersport, maar er valt nog veel te winnen

Geen publiek, wel camera’s. Zo ziet de start van de Healthy Ageing Tour 2021 eruit. Op het TT-circuit in Assen zijn naast de wielrensters en hun teams slechts wat pers en mensen van de organisatie te vinden. Niettemin zijn de aanwezigen vooral blij dat het evenement, inclusief tv-uitzending, toch plaats kan vinden. Door de coronacrisis en de bijbehorende financiële beperkingen kon de organisatie de gevraagde productiekosten voor een tv-uitzending niet betalen. Een hard gelag voor de wedstrijd, die in 2015 als eerste profkoers voor vrouwen live werd uitgezonden op tv, en die zich al jaren hardmaakt voor meer aandacht voor de vrouwentak van het wielrennen

De organisatie zamelde daarom geld in via een crowdfundingactie. Veel wielerfans deden een duit in het zakje, daarnaast deed een anonieme weldoener een flinke donatie. Zo lukte het uiteindelijk toch om genoeg middelen bij elkaar te krijgen. De etappekoers is hierdoor drie dagen op tv, en kan wereldwijd via een livestream op internet worden gevolgd.

Krom

Het lijkt krom, een organisatie van een grote wielerwedstrijd die moet betalen voor media-aandacht. Dat is het ook, vindt organisator Thijs Rondhuis. “Het wordt wel beter, zeker nu Eurosport en Global Cycling Network voor het eerst hebben bijgedragen aan de kosten. Dat is een stap in de goede richting. Maar een mannenwielerronde van dit niveau hoeft überhaupt niet te betalen. Bij de vrouwen is er slechts een handvol grote koersen, zoals de Amstel Gold Race en de Ronde van Vlaanderen, die zich geen zorgen hoeven te maken over de financiën van de productiekosten.”

Opmerkelijk, want de Nederlandse vrouwen domineren mondiaal het wielrennen. En wie ze deze woensdag in razende vaart door de vele bochten van het Drentse racecircuit ziet vliegen, weet dat ze wat passie betreft niets voor hun mannelijke collega’s onderdoen. Toch blijft er een enorme disbalans waar veel vrouwensporten mee te maken krijgen. Het is een vicieuze cirkel: geen geld voor een tv-uitzending betekent geen media-aandacht en zonder media-aandacht zijn er minder sponsoren. Daardoor blijven de salarissen en prijzengelden nog ver achter bij de mannen.

Vooral media-aandacht kan deze cirkel doorbreken, volgens Rondhuis. Afgelopen week zette een wielerfan een crowdfunding-actie op om het prijzengeld van de Strade Bianche gelijk te trekken voor mannen en vrouwen. Een mooi gebaar, zegt Rondhuis, maar het moet niet de focus zijn. “In het vrouwenwielrennen zijn er nu maar een paar topteams die genoeg geld hebben om gelijke salarissen te betalen. In plaats van ons te concentreren op die topteams moeten we ervoor zorgen dat de hele sport meer aandacht krijgt. Dan komen de middelen vanzelf binnen en kunnen we ook gaan kijken naar het uitkeren van een hoger prijzengeld bij de vrouwen.”

Spectaculaire eindsprint

Ellen van Dijk, wielrenster voor team Trek-Segafredo, kan zich hierin vinden. Ze zegt het terwijl ze nog na staat te trillen van de spectaculaire eindsprint die na 126 kilometer koers door de Belgische Jolien D’hoore is gewonnen. De massasprint werd ontsierd door een valpartij van Lorena Wiebes, de Nederlandse favoriete. Van Dijk bleef overeind. Onlangs schreef ze een column over de salarissen van vrouwelijke rensters, en hoe veel er al is verbeterd sinds zij haar carrière als prof begon in 2006. Toch kan het volgens haar allemaal nog veel beter. “Die actie voor het prijzengeld in de Strade Bianche is natuurlijk heel mooi. Het is fantastisch dat de fans dat mogelijk maken en daar ben ik heel dankbaar voor. Maar uiteindelijk hebben we meer aan media-aandacht. Op die manier kan de sport groeien, en komen er meer sponsoren op af. Daarom is het ook heel mooi dat het gelukt is om deze koers op tv te krijgen.”

D’hoore start donderdag in de tweede etappe, een individuele tijdrit over 14 kilometer in Lauwersoog, in de leiderstrui.

