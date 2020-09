De harde leerschool van Mohamed Ihattaren: eerst bejubeld, nu verguisd

In een ideale wereld zonder restricties op spreekkoren zou z’n vierlettergrepige achternaam tot fraaie staaltjes samenzang hebben geleid. I-hat-taaaaaa-ren oho, I-hat-taaaaaa-ren ohohoho, op de manier zoals Jari Litmanen ooit werd toegezongen in Amsterdam. Maar zelfs zonder zangverbod zou er op deze zaterdagavond in het Eindhovense Philips Stadion geen enkele reden zijn om de acties van de 18-jarige aanvallende middenvelder van PSV vocaal te begeleiden. Na een openlijke schrobbering van de nieuwe trainer Roger Schmidt liggen zijn handelingen plots onder een vergrootglas.

Rond de start van de eredivisie zwol de kritiek over het doen en laten van de voorheen opgehemelde tiener snel aan. Vergeten waren de emoties van een jaar eerder, toen hij tijdens een wedstrijd tegen FC Utrecht z’n tranen de vrije loop liet als reactie op het overlijden van z’n vader. Mohamed Ihattaren had het zwaar en kreeg van alle kanten ondersteuning, ook van supporters buiten Eindhoven.

Volgevreten vedette

Maar in de harde en soms meedogenloze voetbalwereld kunnen situaties razendsnel veranderen. Opeens heette het dat Ihattaren het niet zo nauw neemt met de discipline die gepaard gaat met een bestaan als prof. Hij kwam te zwaar terug van vakantie, wist zich in de oefencampagne maar nauwelijks te onderscheiden en maakte een indruk die eerder hoorde bij een volgevreten vedette dan bij een jonge, gretige topper in spe die overloopt van adrenaline en geldingsdrang. Wat voorheen in hem werd geprezen - een op intuïtie spelende, balvaardige creatieveling - was nu een zwakte: hij zou moeite hebben zich te conformeren aan de teamdiscipline die zijn Duitse trainer nu vereist. Ihattaren zou zich ook iets te veel omringen met jaknikkers en andere weinig kritische meelopers die zijn hoofd een perspectief voorschotelen waarin vooral wolkenpartijen de hoofdrol spelen.

Ihattaren in duel met Emmen-speler Caner Cavlan. Beeld ANP

Tot overmaat van ramp vingen de genadeloze camera’s rond de interlands van het Nederlands elftal tegen Polen en Italië een beeld van een norse Ihattaren die duidelijk not amused was dat zijn uitverkiezing niet leidde tot zijn debuut in Oranje. Onderuitgezakt zat hij stuurs te kijken op de bank. Meteen staken speculaties dat hij alsnog voor het Marokkaanse elftal zou kiezen, de kop op. “Hij moet zich beter gedragen op de training, meer opvallen, het verschil maken,” gaf analyticus Marco van Basten mee als tip.

Dat laatste gebeurde, maar niet op de manier zoals de oud-bondscoach het voor ogen had. Na weer een akkefietje op de PSV-training kon Schmidt vorige week dan ook weinig anders doen dan hem weg te sturen en hem op de bank te posteren tijdens de seizoensouverture tegen FC Groningen. Pas in de slotfase mocht het grote talent het veld in, als vervanger van Mauro jr. die de honneurs had waargenomen.

Erotiekgigant

De rollen zijn zaterdag weer omgedraaid tegen het bescheiden FC Emmen, dat duidelijk het veld betreedt om de schade beperkt te houden na een week waarin het met 3-5 klop kreeg van VVV en de KNVB de club een lucratief sponsorcontract met een erotiekgigant door de neus boorde. Startend in de basiself is Ihattaren van goede wil, maar ook hij kan de deken van matheid die over zijn ploeg en het duel hangt niet verdrijven. Weliswaar is hij een van de zes schakels in de soepele aanval die leidt tot de openingstreffer van Madueke, verder onderscheidt hij zich nauwelijks. Die eer laat hij over aan doelman Mvogo die in de slotfase afgrijselijk blundert bij een terugspeelbal van Max. Invaller Romero voorkomt in blessuretijd alsnog gezichts- en puntenverlies voor PSV, met een rake kopbal.

Ihattaren maakt dat moment al niet meer actief mee. Na een uur wordt hij afgelost door Mauro jr. Als hij naar de zijlijn sjokt, klinkt er applaus noch gezang. Een goedkeurend knikje van de nieuwe Duitse bovenmeester, daar moet hij het mee doen in zijn gevecht om het goede spoor naar de top te vinden.