De grote namen geven thuis op het OKT en mogen het nog een keer laten zien in Peking

Maar één race op topniveau

Los van individuele prestaties was er dit OKT maar één afstand die in de brede top van absoluut topniveau was: de 1000 meter bij de mannen. Dat was een wedstrijd waar zo een gouden olympische medaille opgeplakt kon worden. Niet voor niets waren alle mannen die zich op de afstand plaatsten (Krol, Verbij en Otterspeer) meteen al zeker van de Spelen.

Verder was het OKT in Thialf een toernooi zonder al te grote verrassingen. Het leek bijna klinisch schaatsen, rationeel, in een ijshal waarin alle emotie werd gedempt door de stilte die er zonder publiek was. De grote namen leverden, bij de mannen en bij de vrouwen, met Antoinette de Jong als grootste winnaar. Zij plaatste zich op drie afstanden.

Enkele individuen excelleerden op matig bezette afstanden. Jorrit Bergsma en Irene Schouten waren op de respectievelijk 10 en 3 en 5 kilometer persoonlijk op hun best. Zij waren veel beter dan de concurrentie. Schouten gaf zelfs toe dat ze minder gefocust was, juist omdat het verschil met de rest zo groot was.

De grote verrassing was Merijn Scheperkamp, die verbaasde op de 500 meter. Sanne in ’t Hof, die al de wereldbekerwedstrijden reed, is dit jaar de onbevangen kopie van Esmee Visser vier jaar geleden. Ook Michelle de Jong en Marijke Groenewoud verrasten. Carlijn Achtereekte en Hein Otterspeer plaatsten zich nipt.

Nog niet iedereen is zeker

De selectievolgorde kende zo een breed palet aan schaatsers. In principe is de lijst gevuld met negen vrouwen en negen mannen. Maar niet iedereen is nog zeker. Schaatsbond KNSB heeft zich het recht voorbehouden om nog maximaal drie schaatsers aan te wijzen. Zij hebben zichzelf maximale vrijheid gegeven, zo klonk het niet voor niets in Thialf.

Bondscoach Jan Coopmans, die voor het OKT een briefje had ingeleverd bij technisch directeur Remy de Wit met daarop de namen van de mensen die hij graag op de massastart en de ploegenachtervolging ziet, heeft tot zondag om te pleiten voor zijn ideale selectie. Uiterlijk die dag wordt de definitieve selectie bekend gemaakt.

Bij de vrouwen lijkt de selectie wel vast te staan. Dat komt ook omdat Groenewoud zich op eigen kracht plaatste voor de 1500 meter. Zij kan samen met Schouten een bijna onverslaanbaar duo vormen op de massa­start, iets wat zij al eerder dit seizoen deden. Schouten was in ieder geval blij met haar ploeggenote.

Bij de mannen is er meer discussie. Dat draait met name om de ploegenachtervolging. Daar is van het gewenste drietal (Roest, Bosker, Kramer) Bosker niet geplaatst. Hij kan worden toegevoegd, maar wanneer de KNSB voor hem kiest, zorgt dat gegarandeerd voor rumoer. Zo goed reed Bosker individueel namelijk niet. En wat te doen met Tijmen Snel, die zich op de 1500 meter nog naar de derde plaats reed?

Kramer en Wüst ‘gewoon’ naar Peking

Ireen Wüst ging er woensdag nog op in, uit zichzelf: hoe bijzonder het wel niet is dat zij en Sven Kramer wéér naar een Spelen gaan. De twee vaandeldragers van het Nederlandse schaatsen zijn er ‘gewoon’ weer bij.

Nou ja, hoogstwaarschijnlijk. Wüst is zeker, Kramer bijna, al kan dat bijna niet mis vanwege zijn cru­ciale rol in de ploegenachtervolging. Wüst, die naar haar vijfde Spelen gaat, is ook individueel weer stabiel, en schaatst rond met een glimlach.

Kramer heeft het moeilijker, maar reed zijn beste 5 kilometer van het jaar. Hij wil vooral goud op de ploegenachtervolging. Wüst ziet niet in waarom ze niet op ‘haar’ 1500 meter weer een medaille zou kunnen winnen. Ze heeft het tot nu toe op al haar Spelen gedaan.

Het wordt voor beiden een afscheid op het hoogste podium. Of het ook in stijl gebeurt, is nog afwachten. Maar Kramer en Wüst gaven zichzelf in ieder geval een kans.

Jumbo, Reggeborgh, Worldstream, Zaanlander en Gewest Fryslan naar Peking, Iko juist niet

Jorien ter Mors stond woensdag in tranen de pers te woord. Zoals eigenlijk het hele seizoen al doet haar lichaam niet wat ze in haar hoofd wil. De olympisch kampioene van de 1000 meter gaat niet naar Peking. Integendeel, ze liet de optie open om te stoppen aan het eind van het jaar.

Ter Mors was de grote verliezer van dit OKT, ook al waren haar resultaten verwacht. In haar kielzog was de rest van Team Iko eveneens niet goed in vorm. Onder hen ook Esmee Visser, die vier jaar geleden nog fladderde en iedereen verbaasde. Donderdag eindigde ze ver in de achtergrond op de 5 kilometer. De magie van 2018 werd nooit meer teruggevonden.

Voor de rest van de ploegen was er wel succes te vieren. Jutta Leerdam voor Worldstream plaatste zich zonder problemen voor de 500 en 1000 meter, maar krijgt op weg naar Peking niemand van haar ploeg mee. Reggeborgh zag Ronald Mulder een 500 meter verprutsen, maar Wüst, Nuis en Femke Kok plaatsten zich zoals verwacht, al is het op een afstand minder dan gedacht. Sanne in ’t Hof van het Gewest Fryslan gaat voor de 5 kilometer.

Jac Orie van Jumbo-Visma mag zoals verwacht met de ruimste selectie afreizen. De geel-zwarte voorsprong groeit alleen maar. Scheperkamp, die nog in de opleidingsploeg zit, is daar het beste voorbeeld van. De jongeling stelde dat hij veel leert van onder anderen de ervaren schaatsers in de ploeg, zoals Verbij en Dai Dai N’tab. Tegelijkertijd wordt hij uit de luwte gehouden. Het is een luxe die andere teams in het schaatsen niet hebben en die in Peking kan helpen. Samen trainen is namelijk van groot belang, ook in Peking.

