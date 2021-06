De gouden droom van Dafne Schippers lijkt verder weg dan ooit

Ooit was ze ontevreden met olympisch zilver, nu is Dafne Schippers blij met een Nederlandse titel op een regenachtige avond in Breda. Dat zegt wat over haar gedrevenheid, maar meer nog over de nieuwe realiteit waarin zij leeft. Rugklachten en voortdurende pijn temperen de verwachtingen.

Minder dan een maand voordat de Spelen in Tokio beginnen, stelt ze: “Ik probeer nu zoveel mogelijk in vorm te komen. Wat dat gaat betekenen, wordt voor mij ook heel spannend deze keer.” Onzekerheid regeert. Schippers weet zelfs nog niet of ze alle drie de afstanden waarvoor ze zich heeft gekwalificeerd, gaat lopen. Misschien is de combinatie van de 4x100-estafette met een 100 én 200 meter te veel voor haar lichaam.

Afgaande op de tijden die zij dit seizoen op de klok heeft gezet, ook in internationaal perspectief, wordt het al een hele uitdaging om een olympische finale te halen. Haar gouden droom lijkt verder weg dan ooit. Dat moet een hard gelag zijn voor de atlete die deze zomer had willen rechtzetten wat volgens haar vijf jaar geleden in Rio misging. Toen greep ze met een tiende van een seconde naast de titel op de 200 meter. Zij zag die voor Nederlandse begrippen unieke prestatie destijds als een nederlaag.

‘Ik laat niet zomaar van me winnen’

Toch lukt het haar nu om met een positief gemoed toe te leven naar de Olympische Spelen, hoewel haar verschoven ruggenwervels sinds kort ook voor problemen zorgen in haar knie. Hoe stijver de rug, hoe meer het trekt aan de achterkant van de knieholte. “Dat helemaal loslaten, gaat natuurlijk niet. Maar ik ben er niet minder vrolijk door. Ik heb periodes gehad dat ik minder goed in mijn vel zat. Nu gaat het met mij goed, alleen met de sport minder.” Hoe ze erin slaagt om dat niet haar humeur te laten bederven, blijft de vraag. Komt dat omdat ze zich bij de situatie heeft neergelegd? Of omdat ze weet dat ze het onder deze omstandigheden vooral van haar mentale kracht moet hebben en zich dus geen mineur kan veroorloven?

Op de NK bleef ze op de 100 meter met 11,20 seconden de nummers twee en drie nipt voor. Zelf legde ze dat positief uit. “Ik ben een vechter. Dat heb ik wel laten zien de afgelopen jaren. Ik laat niet zomaar van me winnen.” De tijd was niet haar beste seizoensprestatie. Natuurlijk speelde de lage temperatuur daarbij een rol, desondanks onderstreept het de zorgen. Overall is er dit jaar geen stijgende lijn te zien in de tijden die ze loopt, terwijl Schippers zichzelf altijd een diesel noemt die gaandeweg beter wordt.

Het is net alsof die anno 2021 maar niet op gang wil komen, al putte ze hoop uit het tweede deel van haar race in de halve finale. Toen was daar even weer die karakteristieke ontspannen loop waarmee zij in 2015 en 2017 de wereld verbaasde door als blanke vrouw twee keer een wereldtitel op de sprint te pakken.

“Die loop weer te voelen en die pas weer te maken, dat heb ik gemist door de knieholte. Dus dat was een opdracht van mezelf voor vandaag. Elke race probeer ik zo bepaalde taken uit te voeren. De pijn zal nooit meer weggaan, maar je leert er mee omgaan. In de trainingen voel ik steeds beter aan of ik iets wel kan doen of niet. Het lastige blijft alleen dat als je een startblok ingaat je er gewoon honderd procent uit moet kunnen komen. Dan kun je niet denken: ‘vandaag doen we een beetje rustig aan’.”

