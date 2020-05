De golfers mogen weer: ‘Dit is een bevrijdingsdag’

Herry Fonhof, een vitale zeventiger, verlaat hoofdschuddend de baan van golfclub Oude Maas in Rhoon. Nee, over zijn prestaties wil hij het deze maandagochtend niet hebben, lacht hij, wel over het feit dat hij voor het eerst sinds zeven weken weer een balletje heeft geslagen. “Dit is een bevrijdingsdag voor de golfers”, jubelt Fonhof. “Heerlijk!”

Maandag was het zover. Non-contactsporten, zoals tennis, zwemmen, darten en golf, zijn weer toegestaan na versoepeling van de maatregelen van het kabinet. Bij golfclub Oude Maas (550 leden) hebben ze dat geweten. Op maandagochtend, traditioneel ingeruimd voor de mannelijke senioren, waren er voor koffietijd al ruim tachtig golfers gestart. Zo ook Fonhof, die samen met zijn kompaan Aad de Greef de helft van de achttien holes heeft voltooid. “Dit is mijn favoriete bezigheid”, vertelt Fonhof, terwijl een stevige noordenwind over het complex trekt. “Je mist de sociale contacten. Toen ik hier afgelopen maand eens langsreed, zag het er zo troosteloos uit. De tranen stonden in mijn ogen.”

Bert de Bode, directeur/eigenaar van het golfterrein (vijftig hectare), herkent dat beeld. Hij verwelkomde maandagochtend vroeg al de eerste golfers. “Ik ben zelden zo blij geweest”, straalt De Bode in de winkel van het clubhuis. “Mensen leven weer. Dat geeft mij zo’n fijn gevoel.”

Ook Gijs Bernouw, sinds vier jaar voorzitter van golfclub Oude Maas, reageerde vorige week verheugd op de versoepeling. “Je hoorde steeds meer onbegrip. Mensen vroegen zich af: waarom mag ik wel in de rij bij de Ikea staan en niet een rondje over de golfbaan lopen? Ik snapte dat wel. Golfen is gezond en het is heel makkelijk om anderhalve meter afstand te houden.”

Toiletbezoek alleen bij hoge nood

Bernouw had de voorbije weken veel contact met de Nederlandse Golf Federatie (384.000 leden), die een protocol voor ‘golfen tijdens het coronavirus’ uitwerkte. Op de website van golfclub Oude Maas staan de belangrijkste regels. Golfers wordt verzocht zich pas tien minuten van tevoren te melden, toiletbezoek mag alleen bij hoge nood, gebruik van desinfecterende handzeep is verplicht en overal geldt de anderhalve meter afstand. Omdat het clubrestaurant vooralsnog gesloten is, staat er buiten een foodtruck voor koffie en versnaperingen. “Kijk”, zegt Gert Horsman (85), terwijl hij een oefenbaan op loopt. “Ze hebben zelfs de holes (het gat waar de golfbal in moet, red.) aangepast, zodat je er niet allemaal met je vingers in hoeft. Heel verstandig.”

Eindelijk weer activiteit op golfbaan De Oude Maas in Rhoon. Beeld Jerry Lampen

Of Horsman zich tijdens het golfen kwetsbaar voelt? “Nee hoor”, zegt hij, vlak voordat hij met een elektrisch karretje naar het startpunt rijdt. “Ik houd me netjes aan het protocol, zoals ik thuis ook met m’n vrouw doe.”

Golfer Hans van Heel (62) staat rustig op zijn beurt te wachten. De pensionado komt zo’n vier keer per week bij de golfclub in Rhoon, een dorp ten zuiden van Rotterdam. Ook Van Heel maakt zich weinig zorgen over de gezondheidsrisico’s. “Gewoon goed oppassen en je verstand gebruiken”, meent hij. “Thuis heb ik me prima vermaakt, hoor. Mijn tuin is nog nooit zo mooi geweest, de auto nog nooit zo schoon, maar toch ben ik blij om weer hier te zijn.” Dikke glimlach: “En mijn vrouw ook.”

Het kabinet streeft naar hervatting van betaald voetbal per 1 september, zonder publiek. Volwassen buitensporters kunnen volgende week weer aan de slag, op anderhalve meter afstand.