De gok van PSV-trainer Schmidt pakte goed uit, woensdag zal de inzet nog hoger zijn

Zou Roger Schmidt van het casino houden? Iemand die in zijn vrije tijd weleens aanschuift aan de roulettetafel? Het zijn vragen die opborrelen bij de aanblik van het opstellingenformulier van Heracles Almelo-PSV (0-2), zaterdagavond in het sfeervolle Heracles-stadion.

De Duitse trainer voerde maar liefst zeven wijzigingen door voor de competitie-ouverture van PSV. Doelman Joël Drommel, de veldspelers Eran Zahavi, Cody Gakpo en Mario Götze beginnen op de bank, Marco van Ginkel (die vanwege zijn blessureverleden niet op kunstgras wil spelen), Olivier Boscagli (vader geworden) en Phillipp Max (lichte blessure) zijn er zelfs helemaal niet bij in Almelo. Vreemd? Ja en nee.

Het rotatiebeleid van Schmidt mag intussen bekend zijn. Ook vorig seizoen wisselde hij veel in zijn elftal. Voor een ieder die het horen wilde, herhaalde hij toen: het seizoen is lang en zwaar en daarvoor moet hij een beroep doen op zijn hele selectie. Degenen die doof waren voor dat geluid noemden de vele mutaties als belangrijkste oorzaak voor het feit dat PSV de titelrace verloor van Ajax – op zestien punten achterstand. Hoe kon zijn elftal nou ingespeeld raken met al die wisselingen?

Meer dan elf spelers

De overwegingen om wél veel te rouleren waren valide en zwaarwegender. Neem de seizoensopening op het kunstgras van Heracles Almelo, de derde opeenvolgende uitwedstrijd in het drukke schema van PSV. Dan kun je, tussen de dubbele ontmoetingen met FC Midtjylland en Benfica in de voorrondes van de Champions League, verse krachten gebruiken. “Ik wilde ook een duidelijk signaal geven dat we meer dan elf spelers hebben”, zei Schmidt nadrukkelijk na het duel met Heracles. “Ik heb het vaker gezegd: we hebben alle spelers nodig in een seizoen. En om ze in vorm te houden, heeft iedereen speeltijd nodig.”

Het enige argument om met dezelfde basiself te starten, had het bekrachtigen van het reeds gewonnen zelfvertrouwen kunnen zijn, zoals opgedaan in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax (0-4), vorig weekend. Maar Schmidt koos er niet voor. Hij kent intussen de krachtsverhoudingen in de eredivisie. Die werden zaterdag nog eens onderstreept met de transfer van PSV’s rechtsback Denzel Dumfries naar Internazionale voor een bedrag van zo’n vijftien miljoen euro, een som die de totale begroting van Heracles (twaalf miljoen euro) overstijgt.

En bovendien: in Almelo gaf PSV andermaal blijk van een steviger fundament, eenvoudigweg bestaande uit kwalitatief betere spelers. Zie de Braziliaanse aanvoerder André Ramalho (29) eens onverzettelijk verdedigen, zie de teruggekeerde middenvelder Davy Pröpper (29) de balans bewaken op het middenveld en af en toe fijne passes strooien en ja, zie ook de jongeling Noni Madueke (19) zich weer nadrukkelijk manifesteren. Hij maakte na ruim een uur spelen de beslissende 0-2.

De trainer zag het met tevredenheid aan

Roger’s roulette was na veertig minuten zowaar op nummer 19 gevallen, het rugnummer van Bruma. De Portugees, die in 2019 voor twaalf miljoen euro werd overgenomen van RB Leipzig, was al bijna afgeschreven in Brabant. In zijn eerste seizoen bij PSV kwam hij niet verder dan achttien duels (drie doelpunten), waarna de buitenspeler werd verhuurd aan het Griekse Olympiakos. “Is dat soms zijn broer?” vroegen de vaste volgers van PSV zich af toen ze Bruma vol overtuiging zagen dribbelen in Overijssel.

Schmidt zag het met tevredenheid aan. Zijn gok had goed uitgepakt. En woensdagavond zal zijn inzet hoger zijn, grijnsde hij. Dan wacht Benfica (uit) in de play-offs voor deelname aan de groepsfase van de Champions League.

