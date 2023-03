De glucosemeter is verboden om het wielrennen ‘geen Formule 1 te laten zijn’

Even leek het erop dat het paard op de weg voor Demi Vollering het meest memorabele moment van de Strade Bianche editie 2023 zou worden. Tot dinsdag, tien dagen na de wedstrijd, de Amerikaanse Kristen Faulkner werd gediskwalificeerd.

Op televisiebeelden was te zien geweest hoe Faulkner, op dat moment de leidster in de wedstrijd, een ronde bobbel onder de mouw van haar shirt leek te hebben. Op foto’s van het erepodium, waar Faulkner op stond samen met winnares Vollering en nummer twee Lotte Kopecky, was diezelfde bobbel te zien. Het bleek om een glucosemeter te gaan. De regels waren daarna duidelijk: het gebruik van een glucosemeter in een wedstrijd mag niet. Faulkner werd gediskwalificeerd.

Waarom droeg Faulkner zo’n meter?

De meter is eigenlijk niet veel meer dan een kleine naald met sensor die in de huid van de bovenarm wordt geprikt. Op die manier wordt live de bloedsuikerspiegel van de atleet bijgehouden. Experts kunnen aan de hand van de data precies zien wat het eten van een sportreep doet met de bloedsuikerspiegel. De truc bij wielrenners is om op die manier een voedingsstrategie te bedenken.

Een laag glucosegehalte moet zoveel mogelijk worden vermeden. Dat kan duiden op de befaamde hongerklop, waarna een renner het gevoel heeft fysiek helemaal op te zijn. Dat gaat vaak wat beter na een cola of een Mars. Inderdaad: na wat suiker.

Waarom is het verboden?

De UCI verbood het gebruik van de meter voor niet-diabetespatiënten tijdens wedstrijden al in 2021, toen duidelijk werd dat meerdere teams ver waren in het gebruik ervan. Volgens UCI-innovatiemanager Michael Rogers was dat omdat wielrennen ‘geen Formule 1 moest worden’. “We willen deze krachtige innovatie geen bestaan geven bij jonge renners, die zo niet hun lichaam leren kennen en niet leren omgaan met op de juiste manier eten”, zei hij destijds in een interview met Cycling Weekly.

Rogers doelde op het feit dat als live data over de suikerspiegel tijdens een wedstrijd in de volgauto zichtbaar zijn, de renner vanuit die auto kan worden opgedragen te eten, te drinken, of zelfs bij goede waarden te demarreren. Ook een lactaatmeter is om diezelfde reden in koers niet toegestaan.

Vanwege het verbod wordt vooral tijdens trainingen gebruikgemaakt van de meters. Faulkner zei dat ze laat werd opgeroepen voor de Strade Bianche, en dat ze om die reden de meter nog in haar lijf had. Omdat ze dus aan het trainen was.

Hoe ingeburgerd is het inmiddels in de topsport?

De glucosemeters zijn in de topsport gecommercialiseerd. In de wielersport werken onder meer Jumbo-Visma en Team Ineos ermee. Veel topatleten gebruiken de meters, niet alleen wielrenners. Zo is marathonrecordhouder Eliud Kipchoge een van de meest voorname atleten die werkt met een glucosemeter. Ook bijvoorbeeld hardlooprevelatie Nienke Brinkman rent met een meter op de arm.

Heeft het bewezen effect?

Het is vooralsnog een middel om in de gaten te houden hoe voeding door een renner wordt opgenomen en omgezet. In de woorden van Jumbo-Visma-sportvoedingsdeskundige Asker Jeukendrup: “De data maakt het verschil tussen hopen dat je met voeding het metabolisme verbetert en weten dat dat zo is”.

Het Amerikaanse Supersapiens, een van de grootste leveranciers, pronkt uiteraard met goede cijfers. Volgens het bedrijf voelt 62 procent van de atleten die gebruikmaken van de data zich fitter en heeft 72 procent van hen persoonlijke records neergezet. Maar wetenschappelijk bewijs dat een atleet bij een ‘ideale glucosewaarde’ beter presteert, is nog niet geleverd.

Wat gebeurt er nu met Faulkner?

De Amerikaanse werd alleen voor de Strade Bianche gediskwalificeerd. Haar ploeg nam de ‘volledige verantwoordelijkheid’ en accepteerde de straf, schreef de leiding van Jayco AlUla in een persbericht. Woensdag reed ze weer mee in Nokere Koerse. Zonder meter.

Lees ook:

Olympisch roeier Bjorn van den Ende kampte met boulimia. ‘De angst om zwaarder te worden, beheerste mijn leven’

Roeier Bjorn van den Ende (37) kampte met de eetstoornis boulimia. De afzwaaiend topsporter en tweevoudig olympiër spreekt voor het eerst openlijk over de worsteling.