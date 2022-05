De Giro is verre van beslist, wat zijn de scenario’s?

Het laatste weekend van de Giro wordt bijzonder spannend, nu de nummers één en twee op slechts drie seconden van elkaar staan. Wat zijn de scenario's?

Drie seconden. Knip twee keer met de vingers en de tijd is om. Dat is vlak voor het weekend het verschil tussen plaats één en plaats twee in de Ronde van Italië. Richard Carapaz verdedigt de minieme voorsprong op Jai Hindley, met nog twee bergritten en een tijdrit te gaan. Ze kunnen bergop niet van elkaar wegrijden. Wie gaat er dan winnen? Vaststaat dat voor het laatste weekend nog niets is beslist. Succes en verdriet liggen nog dicht bij elkaar.

Donderdag volgde voor het klassement wel een halve rustdag. De etappe eindigde verrassend in een zege voor de Belg Dries De Bondt, die als een van de vier koplopers het peloton net voorbleef. De klassementsrenners konden hun krachten sparen, al schrok Hindley na een lekke band in de laatste kilometers. Zij bleven ongedeerd, voor hen komen nu de belangrijkste dagen.

De verschillen zijn altijd klein

De Ronde van Italië heeft de laatste jaren nooit tot grote verschillen geleid in het klassement. Vorig jaar won Egan Bernal met 1.29 minuut voorsprong op Damiano Caruso, het grootste verschil in zeven jaar. Ook Tom Dumoulin won in 2017 de Giro met ‘slechts’ 31 seconden op Nairo Quintana. In 1948 werd vooralsnog met het kleinste verschil de drie weken fietsen beslist: Fiorenzo Magni won met 11 seconden van Ezio Cecchi.

Drie seconden, zoals er nu staat tussen Carapaz en Hindley, kwam nog nooit voor. Tussen beide renners zit bijna niets. Het verschil dat er nu is, ontstond doordat Carapaz een betere tijdrit reed. Ook ‘won’ hij al vijftien bonificatieseconden. Hindley won een etappe en pakte al 21 bonificatieseconden mee.

Veel verschil onderling werd nooit gemaakt. Bergop ontstaat in de belangrijke bergetappes een drie-eenheid. Naast Carapaz en Hindley is namelijk ook Mikel Landa even goed als de eerder genoemden. Maar Landa staat op iets meer achterstand inmiddels: derde, op 1,05 minuut.

Wie wint de Giro? Richard Carapaz, hier in het roze, heeft de beste kansen. Jai Hindley, achter Carapaz in het groen, staat tweede, op drie seconden. Beeld ANP / EPA

Op de toppen van hun kunnen

Alle drie de renners presteren op de top van hun kunnen, zo blijkt uit de gegevens van de renners. Meestal wordt de sterkte van een renner bergop bepaald door de formule watt per kilogram lichaamsgewicht uit te rekenen. De hoeveelheid kracht die je op een pedaal zet, wordt uitgedrukt in watt. Wie dat getal deelt door het gewicht, komt zo rond de zes watt per kilo voor absolute toprenners. Ter vergelijking; een gemiddelde amateur kan met regelmatig trainen rond de drie watt per kilo bereiken.

Zowel Carapaz, Hindley als Landa fietsten de laatste dagen de belangrijke bergen op in ongeveer 6,2 watt per kilo. Ook voor hen was dat op het best van hun kunnen. Duidelijk was wel dat ze zo weinig over hadden, dat van elkaar wegrijden niet mogelijk was. Het leidt tot het gegeven dat deze Giro twee renners vrijwel exact even goed zijn en een derde (Landa) eigenlijk ook, maar waarbij die laatste tijd verloor door een slechte tijdrit in het begin van de Giro.

Wat zijn nu de scenario’s? Carapaz kan leunen op de wetenschap dat hij én nog voor staat, én in principe een betere tijdrit heeft. Zondag wordt de Giro beslist in een tijdrit van zeventien kilometer rond Verona. “We staan er goed voor”, zei hij woensdag na weer een zware bergrit. “Maar overal kunnen verschillen ontstaan.”

Samenspannen tegen Carapaz

Het is aan de andere twee om aan te vallen. Wout Poels, die de laatste dagen de belangrijkste ploeggenoot is voor Landa bergop, hoopte dat zowel zijn team, Bahrein-Merida als de ploeggenoten van Hindley bij Bora-Hansgrohe, samen in een combine kunnen samenspannen. “Als het team van Hindley bondgenoot wordt, dan kunnen we de leider samen aanvallen. Maar ja, Carapaz rijdt ook als een raket.”

Hindley, die in 2020 op 39 seconden al eens tweede werd in de Giro, zag het scenario zelf ook al voor zich. Zaterdag, tijdens de laatste bergrit met onder meer de befaamde Passo Fedaia en de Passo Pordoi, wordt de wedstrijd in de plooi gelegd. “Sommigen zeiden dat de Giro wordt beslist op minuten. Dat is niet zo. Elke seconde telt.”

