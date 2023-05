De Giro gaat deze week ontvlammen, voorspelt Jumbo-Visma-ploegleider Marc Reef

De renners krijgen kritiek omdat ze elkaar niet aanvallen. Maar, zo zegt ploegleider Marc Reef: “Er zijn ook nog bijna geen kansen voor geweest.”

Heeft u het gevoel dat u de tactiek moet verdedigen?

Reef: “Je hoort inderdaad kritiek dat er niks aan is. Maar je kan twee kanten op redeneren. Er zijn grote rondes geweest waarin in de eerste bergrit iemand twee minuten wegreed bij de rest en dat de ronde al was beslist. Nu staan Thomas, Roglic en Joao Almeida binnen 22 seconden van elkaar. Volgens mij wordt dat nog super interessant.”

Hoe kan het dat de verschillen bovenin zo klein zijn?

“De regen en kou hakken erin. Het lijkt misschien niet zo, maar de koers is echt heel heftig geweest. Het peloton is nog nooit zo klein geweest de laatste 25 jaar. En verder is er geen enkele echte bergrit geweest waarin werd gefinisht op een lange klim met omstandigheden waarbij de aanval loonde. Het is een gesloten Giro.”

Zowel voor als tijdens de Giro ging het over ‘de loodzware derde week’. In hoeverre heeft dat het koersverloop bepaald?

“Iedereen had het vooraf al over de drie zware bergritten plus een klimtijdrit waarin de verschillen immens zullen zijn. Alle favorieten wisten dat daar de verschillen worden gemaakt. Het koersverloop is zo ook een beetje gecreëerd door het parcours, door de organisatie.”

Heeft Roglic zich ingehouden?

“Ik denk dat elke klassementsrenner zich heeft ingehouden. Op de twee aankomsten bergop die zijn geweest, stond tegenwind. Waar ga je dan heen, als er vlagen tot 25 kilometer per uur op je neus komen? Dan verspil je alleen maar energie. Het enige moment dat er kansen lagen, in etappe acht, heeft de ploeg verantwoordelijkheid genomen en heeft Roglic tijd gepakt op alle concurrenten behalve Thomas en Hart, die later uitviel.”

Hoe heeft het uitvallen van Evenepoel de race beïnvloed?

“Degene die er bovenuit stak, viel weg. Dat leidt er nu toe dat het tussen de favorieten meer aftasten is. Anders hadden we eerder moeten aanvallen en wellicht iets proberen tegen beter weten in. Want dan hadden we acties moeten doen die we wellicht later moeten bekopen.”

Als die derde week zo belangrijk is, hoe staat de ploeg er dan voor?

“We hebben een beetje geluk gehad dat niemand ziek is geworden. En voor Primoz is het koersverloop gewoon goed geweest. Twee keer gevallen, maar niet veel last.”

Roglic staat vlakbij de roze trui, maar draagt die niet. Hij hoeft geen persconferenties en plichtplegingen te doen. Hoeveel scheelt dat?

“Echt heel veel, zeker op een regendag. Als je dan niet meteen naar je hotel kan, dan scheelt dat enorm in het herstel. Het is niet voor niets dat Thomas en Ineos de trui weggaven aan Bruno Armirail van FDJ op een dag waarin het echt vreselijk weer was.”

Jumbo-Visma had dat plan kunnen doorkruisen door iemand op kop van het peloton te zetten en het gat net genoeg te dichten, zodat Thomas in de trui bleef.

“Ja, maar het respect voor Ineos en ook FDJ is groot. Op dit moment hebben zij overal hun verantwoordelijkheid genomen. En dan ga je op het einde nog even twee beurtjes doen? Nee. Dat doen wij niet.”

Maar jullie willen toch winnen? Dan moet Ineos toch kapotgereden worden?

“Dat klopt, maar dan hadden we daar eerder actie op moeten ondernemen. Ik vind dat je dat niet op het laatste moment moet doen.”

Krijgen we vanaf dinsdag een andere Giro?

“Dat denk ik wel. En anders vanaf donderdag. De verschillen in het klassement worden vanaf nu echt nog aanzienlijk.”

Lees ook:

Door alle regen is de Giro ‘veel hectischer dan normaal’, maar in het klassement verandert weinig

Na dagen van regen scheen de zon in de Ronde van Italië. Maar het was geen dag voor de klassementsrenners. Zij keken wederom naar elkaar. Het doet saai aan, maar de koers is volgens ploegleiders vanwege het vele noodweer hectischer geweest dan in veel eerdere edities.