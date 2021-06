De gevleugelde vrienden van Oranje zien ook nog ‘veel om te verbeteren’

Zondagnacht, terug in het hotel, ging Stefan de Vrij nog even achter de piano zitten. De uitblinker in de wedstrijd tegen Oekraïne had met zijn muzikale talent onlangs al opzien gebaard in Italië. Bij een concert in Teatro Comunale in Nardò was de verdediger van Internazionale op uitnodiging van cellist Redi Hasa achter de piano gaan zitten voor een spontaan duet.

“Steef is beter dan ik. Hij heeft al concerten gegeven. Dan ben je verder”, zei Nathan Aké maandag in Zeist. Aké speelt ook piano, zoals ook Davy Klaassen regelmatig het klavier bespeelt. Aké: “Ik ben begonnen in de eerste lockdown. Ik had niet veel te doen. Ik bestelde een piano op internet en heb het mezelf geleerd via een app. Stefan deed dat ook en we hebben filmpjes naar elkaar gestuurd. En we werden steeds beter. Ik probeer altijd nieuwe dingen te doen.”

Aké vertelde het daags nadat hij de voorzet gaf waaruit Denzel Dumfries de beslissende 3-2 binnenkopte. De verdediger van Manchester City was als vervanger van Daley Blind binnen de lijnen gekomen, waarna Oekraïne de 2-0 ineens snel omboog naar 2-2. Aké: “Dat was niet fijn, maar iedereen bleef honderd procent gefocust. Je zag de strijdlust. Gelukkig kon ik die voorzet geven en kopte Denzel ’m goed binnen.”

Vrolijkheid en ontspanning

Het leidde maandag tot vrolijkheid en ontspanning op het trainingsveld in Zeist. De basisspelers deden rek- en strekoefeningen in de schaduw van de bomen, de reserves trainden onder toeziend oog van bondscoach Frank de Boer. “Binnen het team hadden we alle vertrouwen dat we dit konden doen. We wisten dat we hier naartoe konden groeien. Als het er dan wel uitkomt, geeft dat vertrouwen voor de volgende wedstrijd. Maar we weten ook dat er nog veel te verbeteren is”, zei Aké die zelf bij de 1-2 van Oekraïne zijn man zomaar had laten lopen.

Zijn gevleugelde vriend De Vrij had kort na de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena al gezegd dat winst in de eerste wedstrijd op het EK ‘vertrouwen’ geeft. “Maar”, zei De Vrij ook, “die twee tegendoelpunten zijn wel smetjes. Vooral die vrije trap, die mag er zo echt niet ingaan. In de tweede helft was er eigenlijk weinig aan de hand, we consolideerden en dan geef je het in vijftien minuten eigenlijk helemaal weg.”

Hij doelde op de vrije trap die Malinovski op het hoofd van Jaremtsjoek legde. De buitenspelval liep bij Nederland helemaal verkeerd. “We stonden niet op één lijn. Een paar jongens stonden wel een meter hoger opgesteld. Dat mag niet gebeuren”, vond De Vrij, in het dagelijks leven ploeggenoot van Christian Eriksen. “Gelukkig is het goed afgelopen, maar ik realiseer me goed dat het ook anders had kunnen aflopen.”

Die spanning is nu weg, zoals ook alle scepsis en chagrijn over Oranje ineens verdreven lijken. Aké: “We gingen terug in de bus naar Zeist en bij het eten in het hotel was het natuurlijk wel gezellig aan tafel. Iedereen was blij.” Wat De Vrij tot wat nachtelijk pianospel bracht, maar niet te lang. Donderdag wacht Oostenrijk alweer. Bij een zege is Nederland zeker van groepswinst in poule C.

