De geschiedenis lijkt de grootste tegenstander van zwemmer Caeleb Dressels

Nee, Caeleb Dressel is geen Michael Phelps. Nog niet in ieder geval. De palmares van de 24-jarige Amerikaanse zwemmer steken vooral op olympisch vlak schril af bij zijn illustere landgenoot, die liefst 23 gouden medailles op de Spelen verzamelde. Toch is een vergelijking niet gek.

Toen Dressel op de WK van 2017 zeven keer de hoogste trede van het ereschavot mocht beklimmen, was hij de tweede man die dat presteerde. Alleen Phelps ging hem voor.

In Tokio kan zijn olympische inhaalslag beginnen. Dinsdag won hij zijn eerste goud op de 4x100 vrij. Zoiets presteerde hij al eens eerder. Vijf jaar geleden bij de Spelen van Rio mocht hij als talent meedoen in de altijd succesvolle ploegen van de VS. Zo verdiende hij toen al twee gouden plakken. De teller staat dus op drie. Nu moet hij individuele finales gaan winnen. Komende nacht krijgt hij zijn eerste kans, op de 100 meter vrij – het koningsnummer.

Wereldster

De geschiedenis lijkt zijn grootste opponent, al blijft Dressel er nuchter onder. “Ik geef niet veel om spotlights”, zei hij in juni voorafgaand aan de Amerikaanse selectiewedstrijden. Toch moet hij de druk en verwachtingen voelen. Hij kan de derde man worden die drie individuele gouden medailles wint op één Spelen. Phelps presteerde dat in 2004 en 2008 en Mark Spitz in 1972.

Voor Dressel worden dit zijn eerste Olympische Spelen als wereldster. Zelf voelt hij zich nog steeds de tiener die in 2012 tot zijn grote vreugde tijdens een warming-up vlak naast Phelps in het water lag. Hij was destijds vijftien jaar en de jongste deelnemer ooit aan de nationale olympische selectiewedstrijden. “Ik mocht in dezelfde baan als Michael zwemmen!”

Nu jaagt hij op diens records, al dan niet bewust. Dressel telt geen medailles, zegt hij. Maar hij stelt ook nog niet tevreden te zijn met wat hij in de sport heeft laten zien. “Ik wil zien hoever ik mezelf kan pushen.” Dan zijn medailles zeker het gevolg.

