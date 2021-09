De geschiedenis als tegenstander bleek een maatje te groot voor Djokovic op de US Open

De geschiedenis als tegenstander bleek een maatje te groot voor Novak Djokovic. Eén overwinning scheidde hem van een historische dubbelslag. Eén zege slechts. Daarna zou hij zich met recht de grootste tennisser aller tijden mogen noemen. Die ene wedstrijd zou hij spelen alsof het zijn allerlaatste was, verklaarde hij vooraf. Maar in de finale van de US Open, in de nacht van zondag op maandag, kwam Djokovic geen moment in zijn spel. En dat lag niet alleen aan de fantastisch spelende Daniil Medvedev aan de andere kant van het net.

Zie met een hoofd vol beloftes maar de focus op de bal te houden. Dat bleek zelfs voor Djokovic een onmogelijke opgave, hoewel hij wordt omschreven als de mentaal sterkste speler die ooit op de tennisbaan heeft gestaan.

Uit frustratie sloeg hij een racket kapot

Het ging meteen al mis. Djokovic verloor zijn allereerste servicegame. Bij de start van de tweede set leek hij zich even te herpakken, maar na een verspeelde breekkans sloeg hij uit frustratie een racket kapot. In tennis draait het niet alleen om het slaan van winners, meer nog om de timing daarvan. Doorgaans is juist Djokovic (34) in staat om op de belangrijkste momenten zijn spelniveau te verhogen. Nu miste de Serviër op setpunt tegen een ogenschijnlijk simpele bal met zijn backhand.

Het lukte de mondiale nummer één simpelweg niet om een antwoord te vinden op het bijna foutloze spel van Medvedev, de nummer twee van de wereld: 6-4 6-4 6-4. De 25-jarige Rus won zijn eerste grandslamtoernooi. Maar het verhaal was toch vooral de gemiste kans van Djokovic.

Geen Grand Slam, geen 21ste titel

Een zege had betekend dat hij, de zoon van een Servische vader en Kroatische moeder die in zijn jonge jaren de burgeroorlog in Joegoslavië meemaakte en die misschien wel daardoor een bewonderenswaardige vechtersmentaliteit ontwikkelde, beloond zou worden met een Grand Slam. Met hoofdletters ja. Dan zou hij immers na de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon ook de US Open in 2021 op zijn naam hebben geschreven. Dat was de afgelopen 52 jaar geen man gelukt. Rod Laver was in 1969 de laatste die in één kalenderjaar alle vier de grandslams wist te winnen.

Bovendien had een zege betekend dat hij zijn 21ste grandslamtitel zou winnen en daarmee op de eeuwige ranglijst zijn rivalen achter zich zou laten. De teller van Roger Federer en Rafael Nadal staat op twintig.

Het mocht niet zo zijn. Natuurlijk voelde Djokovic na de nederlaag verdriet en teleurstelling, maar veelzeggend genoeg ook opluchting. “Ik was blij dat het voorbij was, omdat de aanloop naar dit toernooi zwaar was. Alles waar ik mentaal en emotioneel mee te maken heb gehad gedurende de afgelopen weken was gewoon veel. Ik was opgelucht dat de run eindelijk klaar was.”

Excuses van Medvedev

Medvedev maakte excuses in zijn overwinningsspeech. “Sorry voor jullie als publiek en voor Novak, want we weten allemaal waar hij voor ging. Het is waanzinnig wat jij dit jaar hebt bereikt, net als in je hele loopbaan. Ik heb dit nog nooit tegen iemand gezegd, maar voor mij ben jij de beste tennisser in de historie.”

De toeschouwers klapten, zoals ze dat tijdens de wedstrijd vooral voor Djokovic hadden gedaan. Dat was nieuw. Hij is de minst populaire van de zogeheten grote drie: zijn imago is niet zo kreukloos als dat van de keurige Federer en de vriendelijke Nadal. Vorig jaar werd Djokovic nog gediskwalificeerd op de US Open, nadat een bal die hij boos weg sloeg een lijnrechter raakte. Dat was vergeven en vergeten. Nu wilde iedereen getuige zijn van een stukje sportgeschiedenis. De zichtbaar emotionele Djokovic sprak na afloop zijn dank uit voor de steun. “Het publiek heeft mij aangenaam verrast. Ik voelde me heel erg bijzonder. Deze nederlaag is moeilijk om te verwerken, gezien alles wat er op het spel stond. Maar aan de andere kant heb ik iets gevoeld wat ik nog nooit in mijn leven heb gevoeld hier in New York. Dat koester ik.”

