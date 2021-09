De gemengde estafette kan leuk worden, als de toppers maar meedoen

Het voelde allemaal nog onwennig aan, bij de mixed relay-wedstrijd op het WK wielrennen in België. De tijdmeting functioneerde niet, Nederland ging te vroeg op het erepodium staan en de Oostenrijkse vrouwen maakten een valse start. En toch was de gemengde ploegentijdrit, met drie mannen en drie vrouwen die pas starten als de mannen zijn gefinisht, al meer dan de ‘kermisdiscipline’, zoals die bij het ontstaan in 2019 werd gezien. Een gevolg van de deelname van echte specialisten.

Het was pas de tweede keer dat de wedstrijd werd gereden, vandaar de onwennigheid. De hoop is dat het onderdeel, vooral bedoeld om gendergelijkheid te promoten, een discipline wordt waarop olympisch eremetaal kan worden gewonnen. De hoop is ook dat de huidige generatie tijdrijders, zowel bij mannen als vrouwen, de status van de gemengde estafette opkrikt tot een discipline waarvoor men op het puntje van de stoel gaat zitten.

Vooral de mannen lieten het de afgelopen jaren vaak afweten, terwijl op de individuele tijdrit de concurrentie en de spanning er wel is. Afgelopen zondag, bij de tijdrit voor mannen, was het verschil tussen de nummers één en twee na 44 kilometer amper zes seconden. Winnaar Filippo Ganna had geen moeite te verwijzen naar het feit dat het tijdritveld inmiddels dichtbevolkt is aan de top, met naast Ganna onder meer Wout van Aert, Remco Evenepoel, Stefan Küng, Stefan Bisseger en Edoardo Affini. “Er zijn een hoop fenomenen opgestaan”, lachte Jos van Emden zondag niet voor niets.

Wielrennen is meer dan één onderdeel

Wout van Aert, de nummer twee van zondag, had daar wel een verklaring voor. “De tijdrit werd altijd gezien als een andere discipline”, zei hij op zijn persconferentie. “Zij die zich focusten op tijdritten, gingen zelden naar wegraces. Dit is veranderd. Wij laten zien dat wielrennen niet één onderdeel is. Kijk naar Ganna, die ook op de baan rijdt. De grote stap voor het wielrennen komt als de jeugd ziet dat ze niet één ding hoeven doen.”

Met de beste tijdrijders aan de start wordt elke wedstrijd een stuk spannender. Om die reden werd de individuele tijdrit ook vóór de gemengde estafette gehouden: zodat de toppers niet allen zouden afzeggen om voor eigen doelen te rijden.

Daarom was het startveld woensdag voor het eerst echt breed en sterk, ook bij de vrouwen. De Nederlandse mannenploeg, met tijdritspecialist Jos van Emden naast Bauke Mollema en Koen Bouwman, kwam duidelijk tekort. De vrouwenploeg, met Annemiek van Vleuten, kersvers wereldkampioen Ellen van Dijk en Riejanne Markus, maakte een flink deel van de opgelopen achterstand goed, maar kon Duitsland niet meer inhalen.

Nederland werd uiteindelijk tweede. Brugge bood zodoende een glimp van de toekomst, van wat het onderdeel kan zijn als de allerbesten meedoen.

