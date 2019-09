De frustratie bij Serena Williams duurt maar voort

Net als vorig jaar, toen de Japanse Osaka te sterk bleek, was een opkomend talent Williams’ kwelgeest in het Arthur Ashe-stadion te New York. Dit keer was het de 19-jarige Bianca Andreescu uit Canada, die als debutante het toernooi op haar naam schreef, een unicum. In twee sets was ze Williams (37) de baas: 6-3 en 7-5.

Andreescu, die pas haar vierde Grand Slam speelde, bekroonde daarmee een opmerkelijke opmars. De Canadese met Roemeense ouders begon het jaar als nummer 178 op de wereldranglijst en moest op Roland Garros al na één ronde opgeven met een schouderblessure. Daardoor miste ze ook Wimbledon. Na haar comeback lijkt ze niet meer te stoppen. Ze won de hardcourttoernooien van Indian Wells en Toronto, steeg naar de vijftiende plaats op de wereldranglijst en triomfeerde dit jaar in al haar zeven eerdere partijen tegen een Top 10-speelster.

Dat zegt iets over haar onverschrokkenheid. Andreescu gaf er andermaal blijk van in de openingsgame tegen Williams, die ze meteen brak op haar service. Van zenuwen waren geen sprake. Integendeel. Andreescu speelde brutaal, initiatiefrijk en haalde met ferme slagen de set binnen, waarbij ze geholpen werd door een slordige Williams, die de eerste set afsloot met een dubbele fout.

De ‘echte’ Serena

In de tweede set stond het al snel 5-1, totdat een kentering zich plotseling aandiende. Williams, gedragen door het fanatieke thuispubliek, knokte zich als vanouds terug (naar 5-5), maar bij het derde matchpoint op 6-5 was het raak voor Andreescu: ze presteerde het om als eerste Canadese tennisser een Grand Slam te winnen.

Dat had uiteraard niet de zegen van het New Yorkse publiek, dat - soms ook tijdens het spel - hartstochtelijk meeleefde met Williams. Ze kon de hoge verwachtingen opnieuw niet waarmaken en blijft vooralsnog steken op 23 Grand Slams.

Is hier sprake van een mentaal probleem? Williams, die haar 33ste Grand Slam-finale speelde, lijkt zichzelf niet meer sinds ze in januari 2017 - toen ze de Australian Open won - uitzicht kreeg op het record van Court. De vier Grand Slam-finales die daarna volgden, gingen allemaal verloren. “Ik geloof dat ik beter had kunnen spelen”, zei Williams na haar verlies. “Eerlijk gezegd denk ik dat de echte ‘Serena’ er niet was. Ik moet uit zien te vinden waarom de echte ‘Serena’ er niet staat in Grand Slam-finales.” Statistieken onderstreepten dat: Williams, die tot de finale slechts één set had verloren, sloeg in de eindstrijd liefst acht dubbele fouten en maakte 33 unforced errors (onnodige fouten).

Mentale aspect

Ook Patrick Mouratoglou, coach van Williams, wees op het mentale aspect. “Als je een Grand Slam-finale speelt, zijn er veel emoties bij iedereen, ook bij Serena”, zei hij. “Als je voor zo’n record speelt, is er misschien nog wel meer emotie. Dat heet druk. En ik denk dat Serena al veel druk heeft moeten ervaren in haar leven.”

De tiener Andreescu, die negen maanden na de eerste Grand Slam-zege van Williams (US Open, 1999) werd geboren, hield het hoofd koel in de finale. “Dit jaar is een droom die uitkomt”, jubelde ze na afloop. “Om op dit podium te mogen spelen tegen Serena, een legende in de sport, is fantastisch.” Andreescu is, na Monica Seles in 1990 (Roland Garros), de eerste vrouw die in slechts vier deelnames ook meteen een Grand Slam won.

De jeugd komt eraan. Williams, die later deze maand 38 wordt, zal ook met die druk moeten omgaan in haar recordjacht.

Lees ook:

Het vuur brandt nog bij Serena Williams en hoe, ‘dit is echt niet normaal’

Er valt eigenlijk maar één ding op na de terugkeer van Serena Williams op Wimbledon: dat ze door de umpires wordt aangesproken als Mrs en niet meer als Miss.