De frappante parallellen tussen Robin Gosens en Denzel Dumfries, de blikvangers op EK

NOS-verslaggever Joep Schreuder had voor de wedstrijd vanuit München nog gezegd dat Duitsland niet zo veel kwaliteit had en dat Robin Gosens nu eenmaal geen Philipp Lahm was. Een paar uur later stond Gosens als de bejubelde man van de wedstrijd in dezelfde NOS-microfoon te zeggen dat hij ‘hartstikke blij’ was na deze ‘heerlijke pot’, ‘een wedstrijd die ik nooit ga vergeten’.

De Duitse kranten waren toen al lyrische stukken en koppen aan het bedenken over Gosens. Die had met twee assists, een fraaie kopgoal, en nog een afgekeurd doelpunt, een belangrijk aandeel gehad in de 4-2 zege op uittredend kampioen Portugal. Boulevardkrant Bild kopte uiteindelijk in chocoladeletters ‘Geil, Geiler, Gosens!’ Zo was in de dagen daarvoor ook Denzel Dumfries in de buitenlandse media opgehemeld, als de ‘Superman’ van Oranje.

Gosens en Dumfries staan voorlopig misschien wel symbool voor dit EK: bepaald niet oogstrelend maar echte teamspelers die laten zien dat je met een ijzeren wil en doorzettingsvermogen toch een eind kunt komen. De parallellen tussen beiden zijn frappant. Gosens (26) en Dumfries (25) moesten altijd twijfels over hun kwaliteiten overwinnen. Ineens krijgen ze nu even de hoofdrol in een sprookje waarin ze als een nationale held worden gezien. Ze zijn zelf de eerste om dat te relativeren. Ze weten waar ze vandaan komen.

De roem van het profvoetbal leek niet voor ze weggelegd

Ze vonden de weg omhoog geleidelijk. De roem van profvoetbal leek voor hen vroeger niet weggelegd. Als zoon van een Nederlandse vader en een Duitse moeder groeide Gosens op in Emmerik, net over de grens bij Nijmegen. Vitesse zag het niet in hem zitten en leende hem uit aan FC Dordrecht. Nog maar zes jaar geleden speelde Gosens in het verveloze en vervallen stadionnetje aan de Krommedijk tussen jongens die het allemaal niet zouden redden. Maar hij vocht zich een weg uit die glamourloze kelder van de eerste divisie en kwam via Heracles zelfs bij Atalanta Bergamo terecht. Daar kwam hij zelfs in beeld van Ronald Koeman die vorig jaar nog met hem sprak over Oranje. Gosens koos de andere optie. Maar na zijn eerste ongelukkige EK-wedstrijd vorige week vroeg het Duitse volk zich af wat deze talentloze draver in hun Mannschaft deed.

Het zal Dumfries bekend voorkomen. Hij speelde op zijn achttiende nog bij de amateurs van BVV Barendrecht: een overijverige jongen met een enorme drive maar met een te beperkte techniek om het ver te schoppen, dachten zijn trainers. Toch geloofde Sparta in hem. Daar maakte hij zijn debuut in de eerste divisie in het seizoen dat Gosens liep te ballen bij FC Dordrecht. Via Heerenveen ging Dumfries uiteindelijk naar PSV. Nu heeft hij de clubs voor het uitzoeken. “Ik heb altijd naar iets toegewerkt, een nieuw doel. Ik moest altijd omhoog kijken, dáár wilde ik naartoe. Stapje voor stapje heb ik dat gedaan. Dat zorgt voor een bepaalde drive, vanuit een bepaald verlangen”, vertelde Dumfries zaterdag nog in Zeist.

Steeds weer overwonnen ze scepsis, nu op dit EK hebben Dumfries en Gosens ineens de wind mee. Dankzij de gekozen tactiek waarbij zij als speler aan de zijkant een belangrijke rol hebben. Gosens is die gewend bij Atalanta, in Duitsland is de ‘Aussenbahnspieler’ zo’n beetje uitgevonden. Kenmerken: stalen conditie, niet lui uitgevallen, groot loopvermogen en snelheid. Extra gewenste kwaliteiten: een goede voorzet en een doelpunt kunnen maken.

Denzel Dumfries na zijn tweede EK-doelpunt tegen Oostenrijk. Beeld Pool via REUTERS

Talent is naast techniek ook doorzettingsvermogen

Dat laatste hebben ze beide al bewezen. Die voorzet en techniek zijn niet Dumfries’ sterkste kanten. Bij Gosens is dat wat beter, maar lang niet zo goed als bij Kimmich, de fijnbesnaarde Bayern-speler die aan de Duitse rechterkant zijn evenknie is. Van hem kreeg Gosens ook de perfecte voorzet bij zijn doelpunt. Gosens dook zaterdag veel vaker gevaarlijk op bij de tweede paal, voor het doel van Portugal, zoals Dumfries dat deed in de eerste twee wedstrijden van Oranje. Die kan door het ‘Duitse’ 5-3-2-systeem van Frank de Boer lekker offensief spelen en was bij alle vijf EK-doelpunten betrokken. De Spaanse sportkrant Marca noemde hem ‘een van de verrassingen van dit EK’. Ineens zouden topclubs in de rij staan voor hem, zoals de marktwaarde van Gosens inmiddels naar 40 miljoen euro zou zijn gestegen.

Talent heeft net zo veel met doorzettingsvermogen te maken als met techniek, bewijzen ze nu. Sommige voetballers hebben gewoon meer tijd nodig om tot wasdom te komen. De puzzelstukjes zijn voor Gosens en Dumfries nu even op de goede plek gevallen, althans, in één of twee poulewedstrijden op het EK. Minder is het niet, méér ook niet. Ze profiteren van het systeem en de prominente rol van moderne ‘wingback’ die ze daarin hebben.

Laatste overeenkomst: beiden hadden ook voor een ander land kunnen uitkomen. Sterker, Dumfries speelde als amateur al eens twee interlands voor Aruba. Gosens had nu net zo goed op de linkerflank van Nederland Dumfries’ spiegelbeeld kunnen zijn. Hij koos echter voor het paspoort dat hij dankzij zijn vader heeft. Sinds de ‘interland van zijn leven’, zoals op de Duitse tv zaterdag werd uitgeschreeuwd, zal hij daar geen spijt meer van hebben.

