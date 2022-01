De flagrante leugens van de hoogste voetbalbaas

De arme Tiny Kox wilde als nieuwe voorzitter van de Raad van Europa een vrolijke toon zetten. De SP’er zei eerst vol trots dat hij komt uit het land van Cruijff, Gullit, Van Basten, Frenkie en Lieke Martens. Daarna kondigde hij gastspreker Gianni Infantino aan als ‘de president van de Verenigde Naties van het voetbal’. Wist Kox veel wat de Fifa-baas deze woensdag vanachter zijn mondkapje allemaal ging uitkramen.

Een WK dat levens redt

Infantino volgde in 2016 Sepp Blatter op. De Italiaans-Zwitserse advocaat zou de corrupte schurkenstal gaan uitmesten. In Straatsburg lichtte hij onder meer het plan toe om het WK voortaan elke twee jaar te houden. Dat zou wereldwijd mensen meer kansen bieden. Sterker, het ging levens redden. Hij sprak over Afrikanen die nu in wankele bootjes de Middellandse Zee oversteken en verdrinken. Dat is straks dus voorbij, dankzij een tweejaarlijks WK!

Zelf dacht ik altijd dat dit plan vooral de macht van de Fifa mondiaal verder moet vergroten, door armere voetbalnaties gouden bergen voor te spiegelen, terwijl de kassa bij de Fifa zelf nog harder rinkelt. Misverstand! Het is altruïsme! Hét ethisch reveil van de Fifa: “We moeten ze waardigheid geven”.

Infantino is de witte weldoener die minderbedeelden op de aardbol gaat bevrijden van bittere armoede, oorlogen en honger door mislukte oogsten. Wat zou voorzitter Kox hebben gedacht? Dat hier vluchtelingen smakeloos werden misbruikt in een machtsspelletje? Schoten woorden als grootheidswaanzin en modern kolonialisme door het hoofd van de Brabantse socialist?

De drie van Infantino

Infantino ging verder. Over het WK eind dit jaar, na omkoping van Fifa-officials toegewezen aan Qatar. De Raad van Europa moest de ‘mediaberichten’ over duizenden dode arbeidsmigranten bij de bouw van aan het WK gekoppelde projecten niet geloven. Infantino: “Het is niet waar. Het echte cijfer is 3. Drie mensen zijn overleden. Drie is nog steeds drie te veel, maar wel iets heel anders dan 6500.” Drie! Waar hébben we het over!

Kox zweeg. Europa strijdt tegen de verspreiding van nepnieuws. Wat dan te doen met deze flagrante leugen? Feit is dat Qatar al jaren weigert de doodsoorzaak van duizenden slaven uit landen als Nepal, Bangladesh, Kenia en India te onderzoeken.

Uit de onderschepte lijsten blijkt dat het om vaak jongere mannen gaat die gezond het land in kwamen. ‘Hartstilstand’ staat er meestal achter hun naam. Vermoedelijk door de combinatie van hittestress, lange dagen, zwaar werk en slechte hygiëne. En ze konden geen kant op.

De drie van Infantino overleden op bouwplaatsen van de stadions. Alle anderen, die crepeerden in ziekenhuizen, smerige barakken of gewoon langs de straat, telt hij dus niet mee.

Infantino prees de vooruitgang in Qatar, dat nieuwe wetten invoerde om het leven van arbeidsmigranten te verbeteren. Dat die volgens mensenrechtenorganisaties amper worden nageleefd, verzweeg hij. Geen woord ook over Abdullah Ibhais, ex-staflid van de WK-organisatie, die na het vertellen van de waarheid recent tot vijf jaar cel is veroordeeld.

Wel gek, dat deze voetbalimperialist mensen van de verdrinkingsdood kan redden, maar niet in staat is om een landje van 300.000 Qatari bij te sturen. Het gejubel dat na Infantino’s toespraak opsteeg in het paleis van de emir in Doha was nog net niet in Straatsburg te horen. Kox bedankte de hoogste baas van het spelletje dat hem en ons zo dierbaar is vriendelijk.

Lees ook:

KNVB-baas terug uit Qatar: ‘Ik geloof dat het glas halfvol is’

Nationale bonden uit Europa, waaronder de KNVB, hebben in Qatar aangedrongen op onderzoek naar de doden die voor het WK zijn gevallen. Dat zei Gijs de Jong van de KNVB in december in Trouw.

Scandinavische bonden stellen Fifa harde eisen over Qatar, KNVB kiest ‘andere strategie’

Scandinavische bonden roepen de Fifa openlijk op tot veel meer concrete actie richting Qatar.De KNVB kiest voor de diplomatieke weg. Amnesty is teleurgesteld.