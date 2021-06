De Finnen hopen tegen Rusland zonder rem te mogen juichen

De euforie was groot toen Finland zich op 12 november 2019 plaatste voor zijn eerste eindtoernooi ooit. Mede door tien doelpunten van Teemu Pukki, ploeggenoot van doelman Tim Krul bij Norwich City, werd Finland tweede in de poule, genoeg voor directe kwalificatie voor het EK. Daarna moesten de Finnen ­anderhalf jaar wachten om die vreugde en trots te kunnen uiten in het eerste duel met Denemarken.

De ontlading van die eerste wedstrijd mondde snel uit in ontsteltenis, toen de Deense middenvelder Christian Eriksen vlak voor rust uit het niets naar de grond ging en gereanimeerd moest worden. In een persconferentie na de wedstrijd vatte de Finse bondscoach Markku Kanerva de sterk uiteenlopende Finse emoties samen: “De eerste keer op een eindtoernooi. Het horen van het volkslied was voor ons zeer emotioneel. Dan wat er gebeurt met Christian Eriksen – een heel dramatisch en verdrietig incident. En ten slotte halen we een goed resultaat uit de wedstrijd.”

De armen gingen omhoog, de sprint naar het uitvak werd ingezet. Twee seconden

Het meest illustratief voor het Finse sentiment was inderdaad wel de 1-0 van Joel Pohjanpalo in de 58ste minuut, het eerste doelpunt dus voor Finland op een eindtoernooi, genoeg voor de eindzege. Met een snoeiharde vikingsnoekduik kopte de aanvaller van Union Berlin de bal achter keeper Kasper Schmeichel. Het voetbalhistorisch besef gierde door zijn aderen. De armen gingen omhoog, de sprint naar het uitvak werd ingezet.

Twee seconden. Zo lang had de morele noodrem van Pohjanpalo nodig om in werking te treden. Armen weer omlaag, rustig uitlopen, momentje pakken met je ploeggenoten. In een interview na afloop omschreef hij het gevoel in het stadion: “We maakten samen met de Denen de beslissing om door te gaan en het is fantastisch om te zien hoe alle fans samen Eriksens naam scandeerden en hun liefde voor het spelletje toonden.”

Vanavond speelt Finland in Sint-Petersburg tegen Rusland, een uitgelezen kans om ook zonder rem te kunnen juichen. Met nóg drie punten kan zelfs de knockout-fase de Finnen alleen theoretisch nog ­ontgaan.

