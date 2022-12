De Fifa heeft nog een week om een nieuwe schande te voorkomen

De wereldtitelstrijd gaat langzaam maar gestaag naar de laatste week. Wat de Fifa en de organisatie in Qatar zo graag wilden, is realiteit geworden: bijna niemand ziet de zwarte rand rond dit WK nog. De vroege ondergang van Duitsland en België, het sambavoetbal van Brazilië, het feestgedruis van de Marokkanen, de droom van Lionel Messi en het oeverloze debat over het fletse spel van het Nederlands elftal; welke pretbederver begint dan nog over die doden? Of over de mensenrechtenschendingen en de uitbuiting arbeidsmigranten voor dit WK?

Bijna niemand. Op de sociale media zie ik dagelijks nog wel dappere pogingen van volhouders. Het Duitse account ‘BoycottQatar2022’ brengt al maanden elke dag een overleden arbeider in herinnering. Dan lees je weer over Yam Bahadur Thapa uit Nepal. Hij belde op een dag naar huis en vertelde over maagklachten, op 19 juni 2020 kwam hij weer thuis, in een lijkkist. De officiële doodsoorzaak was een ‘hartaanval’. Ik lees over Keramat Ali die aan een ‘hartaanval’ stierf. Weduwe Tahmina Akhter bleef met schulden en hoge rentebetalingen achter vanwege de lening die werd afgesloten. Ze weet niet meer hoe ze de school van haar kinderen moet betalen.

Een recordomzet van 6,5 miljard euro

Zo vielen er nog duizenden. Qatar weigerde altijd de doodsoorzaak goed te onderzoeken. Voor het toernooi ging het veel over financiële compensatie van de slachtoffer en hun nabestaanden. Al sinds juni vragen Human Right Watch en Amnesty International aan de Fifa en Qatar om daar 440 miljoen euro voor vrij te maken. De KNVB steunde die oproep. Pas op de dag voor het WK begon, gaf Infantino in zijn beruchte toespraak antwoord: Qatar had al 350 miljoen dollar uitgekeerd. Infantino gebruikte zo valselijk het bedrag dat een Qatarees fonds uitkeerde voor mensen die geen salaris hebben ontvangen. Dat gaat niet naar weduwen, zonen en dochters met verdriet en ellende ver weg in Azië.

De Fifa weigert de beurs te trekken, categorisch. Dat is niet omdat de wereldbond anders op zwart zaad zit. De Fifa stevent af op een recordomzet van dit WK van 6,5 miljard euro. De totale kosten voor Fifa worden geschat op maximaal twee miljard. Tel uit je miljardenwinst. De meeste inkomsten komen uit marketing, lees: uitzendrechten. Qatar of niet, wereldwijd wordt er alleen maar meer en meer naar voetbal gekeken.

Nog ruim een week spanning en sensatie. Ik vrees dat de interesse in Qatar daarna drastisch terugvalt. Wie maakt zich dan nog druk over compensatie? Nog een week. Of, zoals Wenzel Michalski, directeur van Human Rights in Duitsland, het zei: “Er moet nu iets gebeuren. Anders wordt het WK echt een WK van schande dat is gebouwd over de ruggen van uitgebuite arbeiders.”

