De even jonge als omstreden kunstrijdster Valieva lijkt geprogrammeerd om te winnen

Vijftien jaar is ze en het middelpunt van een dopingrel die mondiaal de aandacht trekt, de Russische kunstrijdster Kamila Valieva. Alsof er niets aan de hand was, plaatste zij zich dinsdag voor de finale, met de beste korte kür. Zij is donderdag de favoriet. Is het knap dat ze ondanks deze immense druk foutloos presteert? Zeker. Is het onmenselijk? Dat ook. Valieva lijkt geprogrammeerd om te winnen.

Na een paar dagen stilte verklaarde het meisje waardoor die positieve dopingtest was veroorzaakt. Ze had per ongeluk pillen van haar opa geslikt. Het aangetroffen middel trimetazidine is bedoeld voor de behandeling van angina, maar werkt ook prestatiebevorderend.

Carine Herrygers, coach van de Nederlandse deelneemster Lindsay van Zundert, heeft medelijden met Valieva. “Ik vind het heel jammer voor dat kind zelf. Waarschijnlijk weet ze niet wat ze binnen krijgt.”

Woensdag meldde The New York Times dat er ook twee substanties in haar lichaam waren aangetroffen die gebruikt worden bij hartproblemen: hypoxen en l-carnitine, beide niet op de lijst van verboden dopingproducten.

Wegens massaal gesjoemel met testresultaten is Rusland als land al jaren geschorst voor internationale toernooien. Daarom moeten Valieva en haar collega’s in Peking onder neutrale vlag meedoen. Ook mag het volkslied niet klinken bij prijsuitreikingen, maar daar heeft zij in ieder geval geen last van. De sensatie op schaatsen heeft haar gouden medaille uit de landenwedstrijd nog niet ontvangen.

Het Internationaal Olympisch Comité weigert een feestje te organiseren zolang het onderzoek tegen haar loopt, tot ongenoegen van het Kremlin. Zo is ze ook onderdeel van een prestigestrijd. Valieva kreeg maandag van sporttribunaal Cas toestemming om deel te nemen aan de individuele competitie, ondanks die positieve test uit december.

Deze zaak roept de even pijnlijke als legitieme vraag op: hoe bewust en vrijwillig slikt een achttien-minner verboden stimulerende middelen? Het Russisch Olympisch Comité heeft in ieder geval om applaus gevraagd voor zijn ster. “We weten niet hoeveel tranen deze bizarre situatie Kamila heeft gekost, en hoeveel het mentaal van haar vraagt om publiekelijk kalm te blijven en haar emoties alleen te laten gaan als niemand ze kan zien.”